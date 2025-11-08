"Andrzej Świetlik, przyjaciel, nie żyje." - taki krótki wpis pojawił się na facebookowym profilu grupy Łódź Kaliska.

"Andrzej Świetlik mój najukochańszy przyjaciel nie żyje! Dzięki niemu powstało bardzo wiele pięknych rzeczy. Bez niego wszystko będzie gorsze" - dodał Marek Janiak, który razem z nim współtworzył tę awangardową grupę artystyczną działającą od 1979 r. w Łodzi.

Nie żyje Andrzej Świetlik. Portretował czołówkę polskiej sceny

"Głównym tematem jego zdjęć jest człowiek - od portretu, poprzez akt, aż po artystyczną impresję" - czytamy.

Andrzej Świetlik fotografował osoby świata nauki, kultury, sztuki i polityki. To on robił zdjęcia takim gwiazdom, jak m.in. Grzegorz Ciechowski, Kora, Czesław Niemen, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska, Marek Grechuta, Edyta Geppert, Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), a także Gerard Depardieu, John Cleese, Danny DeVito, Wojciech Smarzowski, Marcin Dorociński, Ryszard Kapuściński, Zbigniew Brzeziński, Jacek Kuroń, ks. Adam Boniecki czy Zbigniew Religa.

Fotografie autorstwa Świetlika trafiły na okładki ok. 50 płyt, m.in. "Obywatel świata" Obywatela G.C., "1991" Republiki, "Derwisz i Anioł" Maanamu, "Historie prawdziwe" Edyty Geppert czy "Dziewczyna Szamana" Justyny Steczkowskiej.

W 2020 otrzymał nagrodę ZAiKS-u w dziedzinie sztuk wizualnych.

