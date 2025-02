"On jest Miłością. Jego Radość jest wieczna. Jego piosenka jest wieczna. Naâman. Nigdy się nie urodził. Nigdy nie umarł. Po prostu odwiedził planetę Ziemia od 25 lutego 1990 do 7 lutego 2025" - kończy się wiadomość o śmierci Francuza.

Do najbardziej znanych utworów Naâmana należą "Outta Road" (ponad 29 mln odsłon), "House of Love", "Rebel for Life" i "Own Yourself". Współpracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Cutty Ranks, Alborosie, Jahneration, Marcus Gad i Dub Inc.