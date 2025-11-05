Niall Horan wspomina czasy z One Direction. "Przez pięć lat nie opuściłem hotelu"
Niall Horan światową sławę zyskał będąc częścią boysbandu One Direction. Muzyk pojawił się niedawno w podcaście "The Good, The Bad and The Football", gdzie opowiedział o tym, jaką cenę musiał zapłacić za tak wielką rozpoznawalność.
Niall Horan w 2010 roku został członkiem boysbandu One Direction stworzonego przez Simona Cowella podczas przesłuchań do programu "X-Factor". Grupa nastolatków niemal natychmiastowo podbiła serca fanów na całym świecie. Ich wspólna przygoda dość niespodziewanie zakończyła się w 2016 roku, lecz przeboje takie jak "Story of My Life", "What Makes You Beautiful" czy "Perfect" do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością. Wokalista niedawno ujawnił kulisy nastoletniej sławy.
Zobacz również:
Jak wyglądało życia Nialla Horana za czasów One Direction?
Niall Horan pojawił się gościnnie w podcaście "The Good, The Bad and The Football", gdzie opowiedział o tym, jak wielka rozpoznawalność utrudniała mu funkcjonowanie. Młody gwiazdor nie był w stanie pojawiać się w miejscach publicznych.
"Starałem się jak mogłem, żeby zachować prywatność poza pracą, bo moje życie zawsze było bardzo prywatne. Były okresy, w których dosłownie nie wychodziłem z hotelu. Myślę, że przez pięć lat nie opuściłem go ani razu" - tłumaczył.
Podkreślił jednak, że wychowanie w irlandzkiej miejscowości Mullingar pozwoliło mu na zachowanie skromności i pokory: "Mieliśmy naprawdę dobrych menedżerów i świetny zespół. Zawsze czułem, że to irlandzkie podejście miało znaczenie w sposobie, w jaki zostałem wychowany. Nigdy nie miałem zamiaru uważać się za kogoś lepszego. Choć pewnie w jakimś stopniu i tak to robiłem".
Będąc częścią tak wielkiego boysbandu, muzycy do końca nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji. Horan przyznał, że choć zdarzało im się spierać, łączyła ich prawdziwa przyjaźń: "Tak, czasem się kłóciliśmy. Żaden z nas nie był szaleńcem, naprawdę się wspieraliśmy. Mieliśmy dobry zespół wokół siebie i czuliśmy się jak w bańce. Dopiero po rozwiązaniu zespołu zrozumieliśmy, jak ogromne to wszystko było. Nawet stojąc na scenie, patrząc na tłumy, nie mieliśmy pełnej świadomości skali tego zjawiska".
Będąc na trasie w Ameryce Południowej, One Direction doświadczyli czegoś niesamowitego: "Graliśmy koncert w Urugwaju, a po występie polecieliśmy do Limy w Peru. Przejeżdżaliśmy obok ogromnego centrum handlowego i stwierdziliśmy: 'Pójdziemy tam jutro'. Policja zrobiła jednak liczenie tłumu - 10 tysięcy ludzi czekało na ulicy przed naszym hotelem".
Muzyk przyznał, że choć dobrze czuje się ze swoją solową karierą, czasami tęskni za pozostałymi muzykami: "Brakuje mi moich kolegów z zespołu w studiu i na scenie. Teraz cała presja spoczywa na jednej osobie".
Niall Horan obecnie pracuje nad czwartą solową płytą oraz jako trener pojawia się w amerykańskiej odsłonie popularnego talent show "The Voice".