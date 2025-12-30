Jak zapowiada pierwszy teaser trzyodcinkowego serialu dokumentalnego "Take That", znajdą się w nim nieznane nagrania archiwalne sprzed 35 lat. To one wraz z innymi archiwaliami i wywiadami złożą się na kronikę zespołu. Widzowie poznają z niego nie tylko opowieść o grupie, ale także o relacjach, jakie łączyły młodych muzyków. "Nie ma nic lepszego niż bycie w zespole" - komentuje zza kadru w trakcie zwiastuna Gary Barlow.

Według słów Marka Owena, który również spoza kadru komentuje widoczne w zwiastunie nagrania zarejestrowane przed jednym z koncertów z lat 90., od samego początku istnienia Take That dało się wyczuć pośród muzyków wchodzących w skład grupy coś takiego, co motywowało ich do udowodnienia swojej wartości. W zapowiedzi znalazło się również miejsce dla pozostałych wokalistów brytyjskiego boysbandu: Jasona Orange'a, Howarda Donalda oraz Robbiego Williamsa.

Take That w dokumencie Netfliksa. Kiedy premiera?

Take That przetarło szlaki dla innych brytyjskich boysbandów z lat 90. Laureaci ośmiu Brit Awards mają w dorobku 12 singli, które trafiły na pierwsze miejsca list przebojów. Na całym świecie sprzedali ponad 45 milionów egzemplarzy swoich płyt. Muzycy koncertowali przed wyprzedanymi widowniami, co czynią po dziś dzień. Gary, Mark, Howard przygotowują się właśnie do wyruszenia w swoją 17. trasę koncertową (pod koniec 2026 r. ma się pojawić dziesiąty album studyjny grupy).

Wspomnienia wszystkich pięciu członków Take That będzie można usłyszeć w dokumencie Netfliksa. W jego oficjalnym opisie czytamy, że fani muzyków po raz kolejny przeżyją dzięki niemu koleżeństwo, chaos i wytrwałość, które napędzały błyskawiczny wzrost popularności założonej w Manchesterze grupy, dramatyczny rozpad i jeden z największych powrotów w historii brytyjskiej muzyki. Opowiedziana własnymi słowami bohaterów, będzie to bardzo osobista historia zespołu Take That.

Dotychczasowy dorobek zamyka wydana w listopadzie 2023 r. płyta "This Life". To trzeci album Take That nagrany w trzyosobowym składzie, po odejściu Robbiego Williamsa (kontynuuje swoją solową karierę) i Jasona Orange'a (wycofał się z show-biznesu).

