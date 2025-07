Ye-jin Son wcieli się w rolę wysoko postawionej w branży dyrektorki Se-eun, która jest gotowa na każde ryzyko, by ożywić karierę grupy idoli, którą stworzyła, a która przeżywa gorsze chwile. Z kolei Yu-ri Jo przypadła w udziale rola Seung-hui - oddanej do przesady swoim idolom fanki, która zaczyna podążać niebezpieczną ścieżką. Dla aktorki będzie to kolejne zetknięcie z branżą muzyczną. W przeszłości była członkinią koreańsko-japońskiej grupy Iz*One, o czym przypomina portal The Hollywood Reporter.