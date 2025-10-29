Natasza Urbańska ujawnia sekrety swojej figury! "Nigdy nie byłam na diecie"

Figurą Nataszy Urbańskiej fani zachwycają się od lat. Pod postami na jej Instagramie znaleźć możemy masę komplementów, chwalących wygląd gwiazdy. Artystka znana z przebojów takich jak "Psie łzy" czy "ZASYPIAM W OGNIU" oraz produkcji "365 Dni" zdradziła, jak dba o swoją sylwetkę.

Jak Natasza Urbańska dba o figurę?

Piosenkarka udzieliła niedawno wywiadu "Super Expressowi". W rozmowie zaznaczyła, że jej sekretem jest korzystanie z produktów z prywatnego ogrodu. Urbańska wraz z mężem Januszem Józefowiczem zajmuje się "ekologicznym gospodarstwem" już od piętnastu lat! Małżeństwo przez cały rok korzystać może z własnych zdrowych owoców i warzyw.

"Jak najbardziej staramy się korzystać z naszych warzyw, owoców i tego wszystkiego, co wyrośnie w naszym ogrodzie. Bardzo o to dbamy. Prowadzimy gospodarstwo już od przeszło piętnastu lat, od kiedy Kalinka pojawiła się na świecie. Wtedy właśnie pierwsze własne warzywa i owoce zaczęły trafiać na nasz stół. To ekologiczne gospodarstwo, z którego korzystamy przez cały rok. Poszerzamy je z roku na rok, a to ogromna frajda, ale też ciężka praca" - tłumaczyła.

Artystka przyznała, że restrykcyjne diety nie są dla niej, ale zaznaczyła również, że nie korzysta z ofert fast foodowych sieci. Jej posiłki głównie opierają się na warzywach i owocach: "Nigdy nie byłam na diecie. Nigdy też nie byłam w McDonald's. Moją naturalną dietę, ochotę na to, co jem, co lubię i chcę jeść, wyniosłam z domu. Od zawsze nasze posiłki były oparte na warzywach i owocach".

Kluczowym elementem zdrowej diety jest umiar. Wokalistka nie odmawia sobie słodkich przyjemności, gdy ma na nie ochotę. Będąc w trasie koncertowej, zdarza jej się zjeść trochę czekolady: "W trasie koncertowej czasami pozwalam sobie na czekoladkę, bo czuję, że potrzebuję trochę cukru. Czekolada pojawia się więc rano do kawki".

Zdrowej diecie towarzyszy również solidna dawka ruchu. Urbańska każdego dnia zaczyna od jogi i pilatesu. Dzięki temu jest w stanie utrzymać tak imponującą figurę oraz zadbać o swoją kondycję i dobre samopoczucie.

Natalia Muianga czaruje jako Dionne Warwick w nowym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsat