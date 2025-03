Branża muzyczna i polska scena od lat zmagają się z poczynaniami twórców, którzy odcinają kupony, mało koncertują i reklamują wszystko, co tylko popadnie. Z drugiej strony możemy pochwalić się bogatą paletą artystów, którzy systematycznie tworzą nowy materiał, biorą udział w integracjach z fanami i słuchaczami, którzy wypełniają sale koncertowe aż po same brzegi. Kluczowa wydaje się kwestia "docenienia" przez publiczność, o której wspomniała również Natalia Szroeder.

Natalia Szroeder szczerze o kwestii doceniania artystów. "Wspaniale jest czuć taką serdeczność"

"Często pod moimi publikacjami spotykam się z takimi komentarzami, że jestem najbardziej niedocenioną wokalistką w Polsce. Zdaje sobie sprawę z tego, że wasze komentarze wynikają z troski i sympatii - większości pewnie chodzi o to, że życzylibyście sobie, abym była bardziej doceniona, co jest przemiłe. Wspaniale jest czuć taką serdeczność z waszej strony. Zastanawia mnie to, skąd takie wnioski. Co świadczy o docenieniu?" - zapytała Natalia Szroeder. "Czy to nie jest ilość zagranych koncertów? Czy to nie jest super sprzedana trasa koncertowa, na którą przychodziliście tłumnie, śpiewając każdą piosenkę od deski do deski? Czy to nie jest wsparcie, które dostaje od was [w mediach społecznościowych]?" - dodała artystka.

"W tym roku dostaliśmy nominację do dwóch nagród Fryderyków - w dwóch najważniejszych dla mnie kategoriach. To wielki ukłon ze strony branży. Z mojego punktu widzenia to wielkie docenienie. Jestem bardzo zapracowana, dużo się dzieje w moim życiu zawodowym i nie nudzi mi się. Nie odpoczywam, nie siedzę i nie czekam na telefon. Robię wiele rzeczy, które mnie uszczęśliwiają. (...) Wydaje mi się, że to trochę się do mnie przyssało - ktoś kiedyś tak napisał, że ja jestem niedoceniona i potem to ze mną zostało. A ja w ogóle tego nie czuję" - odparła Natalia, dziękując tym samym fanom za to, że wspierają jej twórczość.

Natalia Szroeder jest na rynku muzycznym długie lata. Z projektu na projekt odnosi nowe sukcesy

Natalia Szroeder to polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka urodzona w Bytowie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już zaledwie w wieku 4 lat. Wystąpiła wtedy w programie "Od przedszkola do Opola", zaś w 2011 roku zachwyciła swoim talentem publiczność oraz jury w programie "Szansa na sukces" - piosenkarka została laureatką po zaśpiewaniu utworu "Cicha woda" z repertuaru Maryli Rodowicz. Kariera Natalii nabrała komercyjnego rozpędu po nagraniu w 2012 roku dwóch kawałków z Liberem - "Wszystkiego na raz" oraz "Nie patrzę w dół". W 2014 roku muzyczny duet wydał kolejny utwór, zatytułowany "Teraz Ty", jednak to właśnie album "Pogłos" zrekonstruował brzmienie artystki i sprawił, że ta znalazła własną twórczą drogę.

Natalia Szroeder to artystka, która zgrabnie łączy muzykę popularną z eksperymentalnymi oraz alternatywnymi brzmieniami. Kochała dźwięki od zawsze, zaś sukces komercyjny zapewnił jej miejsce w sercach wielu fanów, którzy po dziś dzień stoją za nią murem. Albumem "Pogłos" zrekonstruowała swoje brzmienie, a najnowsza płyta "REM", z której pochodzą takie kawałki jak "Zwierzęta nocy" czy "Pętla", stała się ilustracją sennych marzeń i odskocznią. "Chcę się znowu śmiać" - śpiewa Natalia Szroeder w utworze "Upał" i możemy uznać, że misja zakończyła się sukcesem!

Ostatnia trasa koncertowa Natalii Szroeder, nazwana oficjalnie "Sama Na Planecie Tour", przyciągnęła masę fanów i sprawiła, że materiał z krążka "REM" wybrzmiał w największych miastach Polski. "Ta płyta to nocne opowieści. To świat snów, świat planet, pamiętnik pełen spełnionych i niespełnionych pragnień. Bywa tu gorzko, bywa z przymrużeniem oka, ale ogólnie jest chyba całkiem przytulnie. Mam nadzieję, że odnajdziecie w moich historiach swoje. Mam nadzieję, że dodadzą Wam otuchy, że zostaną z Wami dłużej" - pisze na swoim Instagramie Natalia, zachęcając do wejścia w świat albumu "REM".

