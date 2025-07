Gwiazda odziedziczyła talent do muzyki po swoich rodzicach - piosenkarce Annie Jantar i kompozytorze Jarosławie Kukulskim . Gdy miała zaledwie cztery lata, jej matka zginęła w katastrofie lotniczej. Jako młoda dziewczynka musiała nauczyć się dorastania bez ukochanej rodzicielki. Artystka w swoich projektach często wspomina zmarłą kobietę i oddaje jej hołd. Jednocześnie dba o to, aby jej własne pociechy dorastały w miłości i nigdy nie musiały mierzyć się z takimi trudnościami, jakie za młodu sama przeżyła.

Córka Natalii Kukulskiej wyjechała do Londynu, aby rozwijać pasję do muzyki. "Trudny był moment rozstania"

"Afirmowała, marzyła i rzeczywiście się spełniło. Trudny był moment rozstania, ale teraz w dzisiejszych czasach rzeczywiście nietrudno być w kontakcie. No nie da się przytulić człowieka, dotknąć, ale widzieć się go da, więc ten moment, kiedy sobie wyobrażaliśmy dawno temu, że kiedyś będziemy mogli oglądać się ze znajomymi przez telefon, on się już stał totalną normą, więc to trochę ułatwia w takiej rozłące" - opowiadała wokalistka w rozmowie z Plejadą.