Firma George Michael Entertainment przekazała do mediów komunikat, z którego dowiadujemy się, że już niedługo do kin na całym świecie trafi film koncertowy "George Michael: The Faith Tour". Produkcja pokaże występ legendarnego artysty z czasów jego największej świetności. Co już wiemy?

Do kin na całym świecie trafi film koncertowy George'a Michaela. Nagrania czekały na udostępnienie blisko 40 lat!

George Michael Entertainment przygotowuje premierę we współpracy z Mercury Studios oraz Sony Music Entertainment. Co ciekawe - pracują nad materiałem, który dotychczas był praktycznie nieznany publiczności. Dopiero po latach postanowiono zająć się nagraniami, aby fani Michaela mogli powrócić wspomnieniami do lat 80. i przeżyć jeszcze raz jeden z koncertów swojego idola. Zapowiedziano, że film pojawi się na ekranach jeszcze w tym roku.

Nagrania zarejestrowane zostały w 1988 r., podczas dwóch koncertów George'a Michaela w Paryżu, które były częścią jego międzynarodowej trasy koncertowej, promującej przełomową płytę "Faith". Na scenie i wśród publiczności rozstawiono wówczas 14 kamer. W związku z premierą kinową filmu, całość została poddana rekonstrukcji cyfrowej.

Reżyserią filmu koncertowego zajął się duet, który współpracował z artystą przez wiele lat - Andy Morahan oraz David Austin. Zwiastun produkcji można obejrzeć już w serwisie YouTube.

Wraz z premierą filmu ukaże się album koncertowy George'a Michaela

Nadchodzące seanse kinowe rozpoczynać się będą krótkometrażowym filmem wprowadzającym, zatytułowanym "Finding Faith". Materiał ma pokazać fragmenty wcześniej niepublikowanego wywiadu z Michaelem, a także archiwalne zdjęcia oraz zakulisowe smaczki z planu nagraniowego teledysku do utworu "Faith". Tę produkcję wyreżyserowała z kolei fotografka i reżyserka Mary McCartney.

Wraz z premierą kinową filmu, do sprzedaży oraz streamingu trafi wyjątkowy album - "The Faith Tour" - zawierający nagrania live. Na płycie znajdzie się 18 utworów zarejestrowanych podczas trasy koncertowej. Fani usłyszą solowe piosenki George'a Michaela, ale również największe hity z czasów jego działalności w duecie Wham!.

Płyta "Faith" była momentem przełomowym w karierze George'a Michaela

Album "Faith" uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł w karierze George'a Michaela. Płyta wydana została w 1987 r. i błyskawicznie zapisała się na kartach historii lat 80. Wokalista nie tylko sam zaśpiewał i zagrał większość materiału, lecz także napisał i wyprodukował kultowe piosenki. Krążek przyniósł artyście nagrodę Grammy, a także pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 (i to aż cztery razy).

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL