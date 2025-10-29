Pochodząca z Kluczborka Magda Durecka na muzycznej scenie pojawiła się na przełomie lat 80. i 90. Przy współpracy z kompozytorem Ryszardem Kniatem i autorem tekstów Andrzejem Kosmalą (ten duet przez lata wspierał Krzysztofa Krawczyka, Kosmala był również menedżerem tego wokalisty) wypuściła płytę zatytułowaną po prostu "Magda".

Na to wydawnictwo złożyły się premierowe piosenki, jak i dobrze znane przeboje z repertuaru m.in. Formacji Nieżywych Schabuff ("Klub wesołego szampana"). Z nagraniami z tego albumu zaprezentowała się na Festiwalu w Opolu w 1990 r. w konkursie Premiery ("Jaki piękny ten świat") i koncercie "Od Opola do Opola" ("Nie znamy siebie").

Magda Durecka objawieniem Festiwalu w Opolu

To właśnie podczas święta polskiej piosenki 23-letnia wówczas Magda Durecka zdobyła tytuł Miss Obiektywu. "Irena Santor udzieliła jej cennych rad, a Urszula Sipińska... pożyczyła kozaczki. Niestety, z garderoby Dureckiej zniknął biustonosz, a kolorowy telewizor - podgląd na występy - wyparował bez śladu" - czytamy w serwisie Złota Scena.

Durecka z "Jaki piękny ten świat" pojawiła się także podczas Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Z kolei w 1993 r. Festiwalu w Opolu została laureatką drugiej nagrody za wiązankę przebojów z lat 60. - Magda Dance Mega Mix.

Przez trzy lata prowadziła ogólnopolski telewizyjny koncert życzeń oraz autorski program muzyczny "Hity z satelity". Współpracowała i nagrywała z takimi artystami jak Krzysztof Krawczyk, Bohdan Smoleń i Mieczysław Czechowicz, ale jej kariera jako wokalistki praktycznie się zakończyła w drugiej połowie lat 90.

Magda Durecka: Muzyka to moje życie

"Od lat muzyka to moje życie... I tak już chyba zostanie" - tak o sobie pisze Magda Durecka, która obecnie spełnia się w roli nauczycielki wokalu.

Rozwiń

W mediach społecznościowych możemy znaleźć informacje o prowadzonej przez nią Fundacji Durecka Art Studio Piosenki "Muzyczna". Wśród jej podopiecznych znalazły się m.in. Sylwia Rubin, Dominika Urbańska, Zuzanna Wolny, Roksana Maruska i Julia Marcinkowska. Niektóre z nich dały się już poznać szerszej publiczności choćby w telewizyjnym programie "The Voice of Poland".

Zaskoczony Kuba Badach w "The Voice of Poland": Byłaś obłędnie mocna TVP