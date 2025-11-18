Na YouTubie Mateusz Ciawłowski zgromadził ponad 400 tys. subskrybentów. Na tej platformie największą popularność zdobyły żartobliwe piosenki złożone z tekstów jego mamy (ponad 6,7 mln odsłon) i babci (2,4 mln). Najpopularniejszym teledyskiem jest z kolei utwór "Do ciebie" (ponad 526 tys.). Jeszcze więcej fanów - ponad 520 tys. - obserwuje go na TikToku.

"'Myśli rozdarte' to nie tylko tytuł płyty, ale także obraz mojej muzycznej podróży. To ja sam - Mateusz Ciawłowski, z całym bagażem emocji, doświadczeń i przeżyć, które zebrałem jako człowiek, kompozytor, autor tekstów i wokalista. Z dumą i satysfakcją dzielę się materiałem, w którym każdy tekst i melodia wyszły prosto ode mnie. Album jest różnorodny i zawiera wiele kontrastowych myśli i brzmień. Wierzę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - dźwięk, słowo lub coś, co poruszy i zostanie z Wami na długo. Dziękuję, że jesteście częścią mojej drogi" - podsumowuje Mateusz Ciawłowski.