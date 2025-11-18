"Myśli rozdarte" Mateusza Ciawłowskiego. Co przygotował przystojniak z TikToka?
Znany głównie ze swojej internetowej działalności (10-letnia obecność na YouTube, ponad 520 tys. fanów na TikToku) wokalista i gitarzysta Mateusz Ciawłowski wypuścił w końcu debiutancką płytę "Myśli rozdarte". Prace nad materiałem trwały w sumie siedem lat.
Na YouTubie Mateusz Ciawłowski zgromadził ponad 400 tys. subskrybentów. Na tej platformie największą popularność zdobyły żartobliwe piosenki złożone z tekstów jego mamy (ponad 6,7 mln odsłon) i babci (2,4 mln). Najpopularniejszym teledyskiem jest z kolei utwór "Do ciebie" (ponad 526 tys.). Jeszcze więcej fanów - ponad 520 tys. - obserwuje go na TikToku.
Po latach internetowej działalności udało mu się zebrać materiał na debiutancką płytę "Myśli rozdarte". Całość promuje nowy singel "Też tak masz".
Mateusz Ciawłowski w końcu debiutuje
Wcześniej poznaliśmy piosenki "Wystawa", "Wszystko minie", "The Reason" i "Za dużo słów".
"'Myśli rozdarte' to nie tylko tytuł płyty, ale także obraz mojej muzycznej podróży. To ja sam - Mateusz Ciawłowski, z całym bagażem emocji, doświadczeń i przeżyć, które zebrałem jako człowiek, kompozytor, autor tekstów i wokalista. Z dumą i satysfakcją dzielę się materiałem, w którym każdy tekst i melodia wyszły prosto ode mnie. Album jest różnorodny i zawiera wiele kontrastowych myśli i brzmień. Wierzę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - dźwięk, słowo lub coś, co poruszy i zostanie z Wami na długo. Dziękuję, że jesteście częścią mojej drogi" - podsumowuje Mateusz Ciawłowski.
Mateusz Ciawłowski - szczegóły płyty "Myśli rozdarte" (tracklista):
1. "Wschody i zachody"
2. "Za dużo słów"
3. "Też tak masz"
4. "Wystawa"
5. "Tonę"
6. "Dajesz mi serce"
7. "Anioły"
8. "The Reason"
9. "Odejdź"
10. "Wszystko minie"
11. "Wielka moc"
12. "Nie mogę być".