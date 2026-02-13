Juulia Turkkila i Matthias Versluis na lodowisku w Mediolanie sięgnęli po utwór "Obcy astronom" Republiki podczas programu dowolnego. W ich programie ten numer obecny jest od 2024 r.

Finowie ostatecznie zajęli 12. miejsce. Na poprzednich igrzyskach ten duet ukończył rywalizację na 15. pozycji. Juulia i Matthias nie mają za to sobie równych w ojczyźnie, gdzie triumfują nieprzerwanie od 2021 r.

Muzyka Republiki na igrzyskach olimpijskich 2026

Łyżwiarze wykorzystali jako oprawę klasyczną aranżację, za którą odpowiada duet Hania Rani i Dobrawa Czocher. Polskie kompozytorki na własną modłę przerobiły piosenki Republiki na płycie "Biała flaga" z 2015 r. Autorami oryginału z 1984 r. są wokalista Grzegorz Ciechowski (muzyka, tekst) i gitarzysta Zbigniew Krzywiński (muzyka).

"Obcy astronom" w maju 1984 r. trafił na szczyt Listy Przebojów Trójki (w sumie przebywał tam przez pięć notowań).

