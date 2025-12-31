Monika Brodka pokazała się z dzieckiem. "Piękne, wzruszające zdjęcia!"

Monika Brodka zyskała szerszy rozgłos w 2004 roku, zwyciężając talent show "Idol". Niedługo później wydała swój debiutancki krążek "Album", który zyskał status złotej płyty. Początkowo artystka obracała się wokół muzyki popowej, z czasem zaczęła eksplorować nieco bardziej alternatywne brzmienia, wydając bardzo dobrze przyjęte albumy "Brut", "Sadza" oraz "WAWA".

2025 rok był dla piosenkarki wyjątkowo ważny - została ona bowiem mamą. Pociechy doczekała się wraz z partnerem Mikołajem Sygudą. Monika Brodka poznała wraz z operatorem filmowym rzekomo rozwinęła relację podczas realizacji jednego z projektów w Chile.

Monika Brodka pokazała się z dzieckiem!

Zwykle wokalistka nie chwali się prywatnymi chwilami w sieci i bardzo dba o swoją prywatną przestrzeń. Na ten moment nie ujawniła nawet płci oraz imienia dziecka. W przeciwieństwie do wielu celebrytek, nie pokazywała nawet zdjęć malucha. Teraz na swoim Instagramie udostępniła jednak kilka zdjęć, a fani w komentarzach nie kryli swojego zachwytu.

Zdjęcia opublikowane na Instagramie @missbrodka Instagram @missbrodka materiał zewnętrzny

W poście zobaczyć możemy wiele zdjęć z całego roku. Artystka pokazała m.in. zmęczonego tatę śpiącego z dzieckiem oraz siebie spędzającą czas z bliskimi i pociechą. Co ważne, na żadnej z fotografii nie ujawniła twarzy bobasa. Internauci zachwycali się zdjęciami i gratulowali mamie: "Super, że zostałaś mamą! Gratulacje", "Piękny 2025 rok i piękne, wzruszające zdjęcia! Szczęśliwego Nowego Roku, pełnego zdrowia, miłości i spokoju, dla całej rodzinki", "To jest właśnie szczęście, cudne fotki".

Choć od porodu artystka nie mówiła otwarcie o macierzyństwie, w 2022 roku w ramach podcastu "Imponderabilia", wypowiedziała się na temat presji społeczeństwa, by jako 37-latka być już matką: "Na kobiety w określonym wieku nakładana jest tak ogromna presja społeczna w tym temacie, że często trudno im usłyszeć siebie w tym wszystkim. Trudno odróżnić, na ile to potrzeba społeczeństwa, które mówi: "Masz tam ileś lat. Czas!", a na ile to rzeczywiście własna potrzeba, szczególnie kiedy intensywnie pracujesz. Te rozważania często odkłada się na później. Ta presja społeczna potwornie mnie drażni".

