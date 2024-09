"Już zacząłem grać. Muzykę piszę od jakiegoś czasu. Najgorsze było to, że po prostu leżałem 5 miesięcy. To było straszne i nie wierzyłem, że będę mógł chodzić" - wspomina Michał Urbaniak w "Dzień dobry TVN".

"Myślę, że choroby są po coś tak naprawdę. Po to, żeby zwolnić i myślę, że to, co zdarzyło się Michałowi, właściwie nam się zdarzyło, bo to też były bardzo trudne momenty dla mnie" - powiedziała.