Koncert "Złote nuty kina" poprowadziła Grażyna Torbicka, a całość na żywo pokazała telewizja TVN. Muzycznymi gwiazdami finału Film Song Festival Bydgoszcz byli m.in. Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Tomasz Organek oraz brytyjski wokalista Calum Scott, który niedawno był gościem specjalnym finału "Tańca z gwiazdami" w Polsacie.

Na scenie zaprezentował się również m.in. Michał Szpak, który zaśpiewał przebój "My Heart Will Go On" Celine Dion. Hit z filmu "Titanic" został wybrany najlepszą piosenką oscarową.

Michał Szpak w przeboju Celine Dion z "Titanica"

"Mistrzowski występ", "Szpak jest niedocenionym artystą w tym kraju. Głos, charyzma, osobowość", "Co za głos, co za występ", "Mistrzostwo. I to jest Artysta przez wielkie A", "Wielki głos!!! życzę Ci aby świat Ciebie usłyszał", "Jeden z najlepszych wykonawców w tej chwili na scenie polskiej muzyki. Jest niedoceniany tak jak kiedyś Niemen. Tylko dlatego, że jest inny" - czytamy w komentarzach.

"U da best" - napisała Maja Kapłon, która w ósmej edycji "The Voice of Poland" występowała początkowo w drużynie Michała Szpaka. Trener w Bitwie zestawił ją z Jackiem Wolnym, a ich występ tak go powalił, że aż zalał się łzami. Szpak postawił ostatecznie na Wolnego, a Maję Kapłon do swojej drużyny skradła Maria Sadowska, która doprowadziła ją do finału.

Film Song Festival Bydgoszcz zakończony. "Piosenki filmem pisane" w TVN-ie

12 stycznia (godz. 20:55) TVN pokaże też retransmisję sobotniego koncertu "Piosenki filmem pisane" z najnowszymi produkcjami domowymi i serialowymi. Wieczór prowadzili Andrzej Konopka i Sebastian Stankiewicz, a gośćmi specjalnymi byli aktorzy Marcin Dorociński i Adam Woronowicz. Na scenie zaśpiewali m.in. Ralph Kaminski, Kasia Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni), Igor Herbut, Margaret czy Czesław Mozil.

