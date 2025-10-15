Michał Szpak w zagadkowej relacji trzech osób. Czy poliamoria jest w Polsce możliwa?

Piosenka "Polishamoria" przedstawiana jest jako "fantazja o kataklizmie, który paradoksalnie może przybliżyć do siebie osoby, które na co dzień wydają się sobie obce". Za nagranie odpowiada duet IKARVS, który połączył siły z Moleheadem i Michałem Szpakiem.

"Teledysk w reżyserii Martyny Majewskiej to pełna czułości historia o zagadkowej relacji trzech osób. Wspomnienie ciepłych wakacyjnych dni ma w sobie lekkość, ale też trzyma w napięciu do samego końca" - czytamy w opisie klipu.

Twórcy podkreślają, że teledysk podejmuje wciąż kontrowersyjny w naszym kraju temat poliamorii, czyli relacji romantycznej więcej niż dwóch osób.

Michał Szpak jest panseksualny. "Kocham ludzkie serca i dusze"

Występujący w piosence "Polishamoria" gościnnie Michał Szpak podkreśla, że jest panseksualny, co oznacza, że jest w stanie odczuwać pociąg do osób niezależnie od ich płci. Dla niego miłość nie ma płci i że kocha "ludzkie serca i dusze".

IKARVS tworzą Aleksandra Badurska i Przemysław Pstrongowski. Pod tym szyldem elektroniczny projekt błyskawicznie zdobył tysiące fanów w mediach społecznościowych. Najpopularniejszy utwór "Akacje" ma już ponad milion odsłuchów na Spotify. Jesienią podbili sieć remiksem motywu z serialu "Plebania".

Duet jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty zaliczył występy na takich festiwalach, jak m.in. Audioriver (główna scena), Wisłoujście, Summer Contrast, NEXT Fest i dowodzona przez Dawida Podsiadłę ZORZA.

Modest Ruciński zaskoczył jako Wanda Kwietniewska. "Nie spodziewałem się tego" Polsat