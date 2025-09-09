Michael Steven Bublé, aktor, kanadyjski wokalista jazzowy i popowy, przyszedł na świat 9 września 1975 roku w Burnaby, gdzie również dorastał. Artysta jest synem Amber i Lewisa Bublé - gospodyni domowej i rybaka. Ma dwie młodsze siostry: Crystal i Brandee, zaś to właśnie jego dziadek, Mitch Santaga, sprawił, iż młody Michael pokochał amerykańskie standardy jazzowe. Młody muzyk od najmłodszych lat uczestniczył w przesłuchaniach oraz konkursach dla młodych talentów. Szybko zaczął koncertować po klubach jazzowych i grać w amatorskich teatrach.

Michael Bublé zaczynał od coverów. Potem jego kariera nabrała rozpędu

Spory wpływ na ukształtowanie gustu i późniejszego stylu muzycznego Kanadyjczyka miał między innymi album Binga Crosby'ego "Merry Christmas". Twórczość Harry'ego Connicka Juniora również odbiła swoje piętno na działaniach artystycznych Michaela, co słychać po dziś dzień w jego utworach.

Wokalistę cechuje oryginalna, ciepła barwa głosu. Wykonuje przede wszystkim covery takich artystów jak: Frank Sinatra, The Beatles, Ray Charles, Bee Gees czy Elvis Presley. W swojej karierze współpracował między innymi z Davidem Fosterem, Steviem Wonderem, Nelly Furtado, Laurą Pausini czy Chrisem Bottim, co nie znaczy, iż nie może się pochwalić solowymi projektami. 25 lipca 2025 roku wydał ciepło przyjęty utwór "Just Like You", a takie piosenki jak "Feeling Good", "Home", "Sway", "Everything" czy "It's a Beautiful Day" na stałe zapisały się jako klasyki dyskografii artysty, choć ten nie zawsze był ich pierwotnym wykonawcą.

Hitem okazała się również jego wersja przeboju "It's Beginning to Look a lot Like Christmas", choć należy przypomnieć, iż pierwszym wykonawcą legendarnego utworu był Perry Como wraz z The Fontane Sisters i z orkiestrą Mitchella Ayresa (1951).

11 lutego 2003 roku na rynku muzycznym ukazał się album zatytułowany po prostu "Michael Bublé", który stał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Artysta promował go coverami utworów: "Kissing a Fool" George Michaela, "How Can You Mend a Broken Heart?" Bee Gees i "Sway" Deana Martina. Michael Bublé w tym samym roku wydał też minialbum "Let It Snow" i zagrał w filmie Charlesa Martina Smitha "Zimne piekło".

1 maja 2007 roku Kanadyjczyk wydał płytę "Call Me Irresponsible", na której, poza coverami, umieścił dwie autorskie piosenki: "Lost" i "Everything". Michael Bublé za wydawnictwo odebrał swoją pierwszą w karierze nagrodę Grammy. W czerwcu 2009 roku na rynku ukazał się koncertowy album "Michael Bublé Meets Madison Square Garden". W sierpniu tego samego roku zakończył prace nad materiałem na kolejny album "Crazy Love", który wydał 9 października 2009.

W październiku 2011 roku wyszedł album "Christmas", na którym artysta umieścił covery świątecznych przebojów, na przykład swoją interpretację piosenki Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You". W 2013 wydał krążek "To Be Loved", który promował teledyskami do singli "It's a Beautiful Day" i "You Make Me Feel So Young". Piosenkarz ciągle tworzył, koncertował, spotykał się z fanami i udzielał się w publicznym życiu. Nie mógł przypuszczać, iż to, co stanie się w jego życiu prywatnym, zredefiniuje jego patrzenie na życie.

Syn Michaela Bublé ciężko zachorował. U 3-latka podejrzewano świnkę

Michael Bublé i Luisana Lopilato mają czwórkę dzieci - Noah ma 12 lat, Elias 9, Vida 7, a Cielo 3. 4 listopada 2016 roku małżeństwo potwierdziło spekulacje, iż ich ówcześnie 3-letni synek Noah choruje na nowotwór. We wcześniejszych doniesieniach mediów informowano, że lekarze początkowo podejrzewali u chłopca świnkę, co zostało później potwierdzone przez innych członków rodziny. Po szeregu badań okazało się, że chłopiec jest chory na raka wątroby.

Artysta, krótko po ujawnieniu informacji o chorobie dziecka, odwołał udział w galach BBC Music Awards i Brit Awards (miał być prowadzącym na tej drugiej imprezie) oraz tymczasowo zawiesił karierę. W grudniu 2016 roku Noah przeszedł operację usunięcia guza. Na początku lutego 2017 roku wokalista potwierdził, iż stan jego syna jest coraz lepszy, a lekarze są "pełni optymizmu" w sprawie przyszłości chłopca.

Dzisiaj Noah jest zdrowy i szczęśliwy. 12-latek idzie śladem ojca - gra na fortepianie i ambitnie interesuje się muzyką. "To najgorsza rzecz, jaką można usłyszeć jako rodzic, a może i jako człowiek. Wolałbym, żebym to ja usłyszał tę diagnozę. Wielokrotnie żałowałem, że to nie ja" - opowiedział gwiazdor magazynowi "People".

Bublé przyznał również, że to doświadczenie dało mu nowe spojrzenie na życie. "Nie życzę nikomu takiego bólu, ale czuję, że kiedy naprawdę cierpisz, kiedy naprawdę odczuwasz strach i stratę, pozwala ci to żyć głębszym życiem" - dodał artysta.

