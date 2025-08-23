Wszystko zaczęło się 21 sierpnia, gdy na oficjalnym profilu Meghan Trainor na TikToku opublikowane zostało nagranie, w którym piosenkarka bierze udział w popularnym obecnie Nicki Minaj Challenge. Wyzwanie polega na utrzymaniu równowagi stając na jednej nodze w szpilkach na różnych obiektach.

Nagranie Trainor stało się wyjątkowo popularne w sieci, choć nie z powodów, których można się było spodziewać. Sekcję komentarzy zalali internauci zwracający uwagę na wygląd piosenkarki, która znacząco schudła. Warto zaznaczyć, że jeden z najbardziej znanych przebojów artystki "All About That Bass" jest poświęcony akceptacji swoich krągłości.

"Nawet jej nie poznałam...?", "Myślałam, że to Paris Hilton", "Wow, kompletnie jej nie rozpoznałem", "Nie poznałem jej na początku... Co się stało?" - czytamy. Nie brakowało jednak komentarzy dodających piosenkarce otuchy: "KRÓLOWO, WYGLĄDASZ OSZAŁAMIAJĄCO, NIE SŁUCHAJ ZAZDROSNYCH LUDZI", "Kochana, jesteś piękna, nie pozwól, aby komentarze cię dotknęły". Gwiazda nie pozostała dłużna internautom, odpowiadając w kolejnym filmiku.

Megan Trainor odpowiedziała na uszczypliwe komentarze

Następne wideo udostępnione na profilu artystki na TikToku przedstawiało ją synchronizującą usta do piosenki Megan Thee Stallion, której tekst w wolnym tłumaczeniu brzmi: "Nie obchodzi mnie, że mnie nie lubią. Bo jestem bardzo ładna. niedawno usłyszałam, jak ktoś powiedział... właściwie cóż może powiedzieć ktoś z taką twarzą".

Wielu internautów zaczęło komentować, że Trainor zaczęła brać popularne w Stanach Zjednoczonych leki na cukrzycę, które pomagają rozkładać cukry i tłuszcz. Inni twierdzili, że to robota specjalnych zastrzyków o podobnym zastosowaniu i działaniu odchudzającym.

Gwiazda w marcu tego roku spotkała się z falą krytyki i zmartwień, gdy nagle zaczęła się pokazywać znacznie chudsza. Niedawno w poście na Instagramie przyznała, że rzeczywiście zdecydowała się skorzystać z zastrzyków na cukrzycę, które pomogły jej schudnąć.

Meghan Trainor zdecydowała się na to po narodzinach swojego drugiego dziecka, dodając, że w całym procesie pomagał jej dietetyk, zmieniła również swój tryb życia i zaczęła ćwiczyć z trenerem personalnym.

"Przeszłam drogę, aby stać się najzdrowszą i najsilniejszą wersją siebie dla moich dzieci i dla siebie. Tak, skorzystałam z nauki i wsparcia (wielkie dzięki dla Mounjaro! [nazwa wspomnianego leku przyp. red.]), żeby sobie pomóc po drugiej ciąży. I cieszę się, że to zrobiłam, bo czuję się świetnie" - przekazała.

