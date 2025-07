Niebezpieczny trend na TikToku. Internauci robią ryzykowne pozy do piosenki Nicki Minaj

Na TikToku znów zawrzało - tym razem za sprawą pochodzącego z 2013 roku teledysku do utworu "High School" Nicki Minaj i Lil Wayne'a . Wszystko zaczęło się, gdy jeden z internautów przypomniał nagranie, na którym artystka pozuje przy basenie, ubrana w wysokie szpilki, z nogami skrzyżowanymi w charakterystyczny sposób. Pozycja - z pozoru niewinna - okazała się niezwykle inspirująca i trudna do odtworzenia.

Wystarczyło jedno wideo, by internet ruszył do akcji. Klip został obejrzany ponad pięć milionów razy, a użytkownicy TikToka zaczęli publikować własne interpretacje słynnej pozy. I jak to bywa w sieci - niektórzy podnieśli poprzeczkę naprawdę wysoko.