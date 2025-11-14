Meghan Trainor udzieliła niedawno wywiadu magazynowi "Entertainment Tonight", w którym poruszyła temat utraty swojej wagi. "Po raz pierwszy w życiu, po urodzeniu dzieci, dbam o swoje zdrowie na najwyższym poziomie i nigdy nie czułam się lepiej. Wyglądam niesamowicie i czuję się świetnie... I wtedy ludzie mnie atakują" - wyznała szczerze.

Meghan Trainor przeszła spektakularną metamorfozę. Internauci byli bezlitośni

Gwiazda zasłynęła na rynku muzycznym dzięki przebojowi "All About That Bass", w którym chwaliła kobiece krągłości. Fani przywykli więc do tego, że Trainor jest dumna ze swojej sylwetki i nie zamierza niczego zmieniać. Gdy kilka miesięcy temu przeszła spektakularną metamorfozę, zaczęła spływać na nią fala krytycznych komentarzy, które nie ustały do dziś.

"Ludzie zaczęli komentować moje ciało, mówiąc, że jestem za chuda i że już mnie nie poznają. A ja myślałam wtedy: 'Och, tak bardzo skupiłam się na swoim zdrowiu oraz kondycji, że nigdy nie czułam się lepiej'. Byłam więc zdezorientowana i smutna" - wspomina gwiazda.

"Dbam o siebie" - podkreśla piosenkarka. "Muszę znaleźć sposób, żeby to [krytyczne komentarze - przyp. red.] na mnie nie wpływało" - stwierdziła w rozmowie z "Entertainment Tonight".

Meghan Trainor przestała przejmować się przykrymi komentarzami

Kilka dni temu amerykańska wokalistka oddała w ręce fanów swój najnowszy przebój o wymownym tytule "Still Don't Care". W tekście wspomina o tym, że nigdy nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom wszystkich, więc przestała przejmować się opiniami.

"Spodobał mi się taki zamysł: 'Daj mi zastanowić się jeszcze raz... A nie, wciąż mnie to nie obchodzi'. Wiedziałam, że gdy to wyśpiewam, stanie się moją terapią" - wyznała Trainor po premierze.

Pod wpływem krytyki Meghan Trainor przyznała, jak udało jej się zrzucić kilogramy

Utrata wagi Meghan Trainor jest szeroko komentowana w mediach już od początku bieżącego roku. Piosenkarka zaczęła wówczas pokazywać się na ściankach i branżowych eventach całkowicie odmieniona. Spora część fanów martwiła się o jej stan, a krytycy zarzucali artystce niezdrowe praktyki. W marcu Trainor przyznała, że swój nowy wygląd zawdzięcza lekom na cukrzycę, po które sięgnęła po narodzinach swojego drugiego dziecka.

Amerykańska piosenkarka wyznała, że w całym procesie metamorfozy pomagał jej dietetyk. Na odmienioną sylwetkę miała wpływ nie tylko medycyna, lecz także zmiana trybu życia Meghan i intensywne ćwiczenia z trenerem personalnym.

"Przeszłam drogę, aby stać się najzdrowszą i najsilniejszą wersją siebie dla moich dzieci i dla siebie. Tak, skorzystałam z nauki i wsparcia (wielkie dzięki dla Mounjaro! [nazwa wspomnianego leku - przyp. red.]), żeby sobie pomóc po drugiej ciąży. I cieszę się, że to zrobiłam, bo czuję się świetnie" - przekazała wówczas.

