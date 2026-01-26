Maryla Rodowicz stanowczo zaprzecza plotkom. "Jesteś szalona, mogłaś to zrobić"

Magda Gessler zapytała wprost o najbardziej absurdalną historię, jaką usłyszała na swój temat. Maryla Rodowicz nie miała wątpliwości. "Najgłupsza plotka to ta, że tańczyłam nago na stole po festiwalu w Opolu" - powiedziała.

Choć artystka jasno dała do zrozumienia, że była to całkowita fikcja, Magda Gessler nie kryła rozbawienia. "A może tego nie pamiętasz? Bo możesz nie pamiętać. Ty jesteś szalona, mogłaś to zrobić!" - skwitowała żartobliwie. Festiwal w Opolu od lat jest jednym z najważniejszych punktów w biografii Rodowicz. To tam zaczęła się jej wielka kariera, a "Małgośka" stała się przełomem, po którym przyszły kolejne przeboje i status jednej z ikon polskiej muzyki rozrywkowej.

Plotki o dzieciach Maryli Rodowicz

W rozmowie padły też znacznie poważniejsze wątki. Maryla Rodowicz przypomniała, że przez lata krążyły na jej temat historie dotyczące rzekomo niepełnosprawnych dzieci oraz domniemanej córki, którą miała mieć z Danielem Olbrychskim.

"I że oddałam je do jakiegoś zakładu, i że byłam widywana, jak przyjeżdżałam czerwonym Porsche" - relacjonowała.

Plotki te dotykały bardzo prywatnych spraw i, jak przyznała artystka, były szczególnie krzywdzące. Wątek Olbrychskiego ma swoje źródło w realnym epizodzie z lat 70., kiedy oboje byli jednymi z najgłośniejszych postaci polskiej kultury. Krótki związek szybko stał się tematem medialnych spekulacji, które z czasem całkowicie oderwały się od faktów.

Rodowicz komentuje źródło plotek

Gdy Magda Gessler zapytała, skąd biorą się takie historie, Rodowicz odpowiedziała krótko: "Ludziom się nudzi". Prowadząca dodała, że często stoją za nimi osoby nieszczęśliwe, które w ten sposób próbują poprawić sobie nastrój.

Program "Magda gotuje internet", który Gessler prowadzi od 2025 roku, opiera się na luźnych rozmowach prowadzonych podczas wspólnego gotowania. W przypadku Maryli Rodowicz szybko zeszły one na osobiste tory. Obie panie wróciły do spotkań sprzed lat i wspólnych rozmów poza kamerami.

"Ja byłam w twojej sypialni. Pamiętam ogromne, bardzo wysokie łóżko. Pamiętam, żeśmy polegiwały na tym łóżku i plotkowały" - wspominała piosenkarka. Ten fragment rozmowy pokazał inną, mniej oficjalną stronę relacji dwóch ikon polskiej popkultury.

Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior": Wasz refleks troszkę szwankuje! TVP