Maryla Rodowicz otwarcie o swoim życiu uczuciowym. "Jest zazdrosną kochanką"

Maryla Rodowicz to nie tylko jedna z największych gwiazd polskiej estrady, ale także postać, której życie prywatne od dekad budziło ogromne zainteresowanie. Artystka związana była z wieloma znanymi mężczyznami - wśród nich byli Daniel Olbrychski, Andrzej Jaroszewicz czy Krzysztof Jasiński, z którym doczekała się dwójki dzieci.

W 1986 roku piosenkarka wyszła za mąż za biznesmena Andrzeja Dużyńskiego. Ich małżeństwo trwało 30 lat, a zakończyło się rozwodem w 2021 roku, choć rozstali się już pięć lat wcześniej. Od tamtej pory Rodowicz oficjalnie żyje samotnie - i, jak podkreśla, bardzo sobie to ceni.

Samotność zamiast kompromisów

W rozmowie z serwisem Pomponik piosenkarka otwarcie przyznała, że nie szuka już miłości i nie tęskni za związkiem. "Poświęcałam wszystko. Cierpiałam strasznie…" - wyznała, wspominając swoje dawne relacje.

Dziś zamiast romantycznych uniesień wybiera spokój i wolność. "Jaki to jest komfort, że siedzę sama. Mogę się w 100 proc. skoncentrować na muzyce. (...) Muzyka jest zazdrosną kochanką i nie toleruje konkurencji" - dodała.

Niezależność ma swoją cenę

Choć Rodowicz nie ukrywa, że życie singielki daje jej swobodę i poczucie bezpieczeństwa, przyznała też, że ma ono pewną praktyczną wadę. "Jedynym mankamentem bycia singielką jest fakt, że sama muszę płacić rachunki" - żartobliwie podsumowała.

To jednak jedyny cień na obrazie samotności, który w jej przypadku jawi się raczej jako świadomy wybór niż konieczność.

Muzyka ponad wszystko

Rodowicz, mimo upływu lat, wciąż pozostaje aktywna artystycznie. Regularnie koncertuje, nagrywa nowe utwory i podkreśla, że to właśnie muzyka nadaje sens jej codzienności. Jej słowa wpisują się w obraz artystki, która całą swoją energię poświęca scenie, nie oglądając się za siebie.

W czasach, gdy wiele gwiazd show-biznesu decyduje się na głośne związki i medialne romanse, Rodowicz wybrała inną drogę - skupienie na twórczości i pełną niezależność.

