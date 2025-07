Najnowsza wersja "Małgośki" w wykonaniu Maryli Rodowicz i Lanberry to połączenie tradycji z nowoczesnością oraz emocji z taneczną energią, która zaprasza do wspólnej zabawy. Od północy 2 lipca br. fani artystek mogą posłuchać wspólnej wersji audio przeboju, zaś tuż po godzinie dziewiątej swoją premierę miał oficjalny teledysk do nowej "Małgośki".

"Jak dla mnie najlepszy duet", "Super, cudowna wersja", "Jestem taka dumna z ciebie Gosia", "Pięknie Lanberry", "Mi się bardzo podoba", "Nie traćmy ani chwili, słuchajmy piosenki Maryli!" - komentują internauci, jednak nie zabrakło również słów krytyki. "Jezu co ona zrobiła z tą piosenką, strasznie przykro", "Myślałam że będzie to petarda... rozczarowałam się, stonowane, nie wyciągnięte, nie ma efektu "wow". Lanberry mogła to przemyśleć bardziej", "Tak czekałam na tę piosenkę, a tu rozczarowanie", "Niestety nie brzmi to dobrze", "Pierwsza odświeżona wersja, która mi nie przypasowała", "Najgorszy duet" - piszą słuchacze w serwisie YouTube.