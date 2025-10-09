Marina Łuczenko-Szczęsna, choć dziś znana głównie jako żona cenionego bramkarza Wojciecha Szczęsnego, niegdyś prężnie działała na rynku muzycznym. Spełniała się w roli wokalistki, w 2011 r. wydając swój debiutancki album "Hard Beat". W kolejnych latach ukazały się jeszcze dwa krążki jej autorstwa: "On My Way" oraz "Warstwy".

Piosenkarka odnosiła spore sukcesy zawodowe - była laureatką prestiżowych nagród m.in. Eska Music Awards. Po kilku latach jej popularność nieco przygasła, a gwiazda wydała jeszcze tylko pojedyncze single, m.in. "Baby Mommy" w 2024 r. Choć wciąż jest rozpoznawalna, nie działa aktywnie w artystycznej branży, skupiając się na rodzinie i wsparciu męża.

"Nie mam możliwości oddać się w pełni artystycznej działalności ze względu na taki, a nie inny tryb życia. Działam na własnych zasadach, w swoim tempie, na ile mogę sobie pozwolić. Nie przynależę do warszawskiej śmietanki towarzyskiej. Nie potrzebuję ciągle być na świeczniku ani poklasku czy uznania. Żyję swoim życiem, nikomu nic nie udowadniając, i jest mi z tym dobrze" - podreśliła Marina Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z "Vivą!".

Wokalistka związała się z Wojciechem Szczęsnym w 2013 r., a następnie założyła ze sportowcem rodzinę. Para wzięła ślub, a w 2018 r. na świat przyszedł ich pierwszy syn - Liam. Niedawno małżeństwo powitało na świecie także swoją drugą pociechę - Noelię. Rodzina mieszka obecnie w Barcelonie.

Polacy zachwyceni są figurą Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Gwiazda zdradza tajniki swojej diety

Spore zainteresowanie Polaków wzbudza nie tylko działalność zawodowa Mariny, lecz także jej życie prywatne. Wiele osób zastanawia się nad sekretami jej codziennej diety, bowiem celebrytka od lat zachwyca zgrabną sylwetką. Jak sama zainteresowana przyznaje, nie stosuje żadnych restrykcyjnych zasad jedzenia, a najważniejszy jest dla niej ruch.

"Przy dwójce dzieci jest ruch i gdzieś tam te kilogramy same zaczęły spadać. Ale rzeczywiście po drugim dziecku już wolniej. Po Liamie mega szybko doszłam do tej formy. Ruszam się, ale tak jak wcześniej się ruszałam. To nie jest jakiś namiętny ruch pod tytułem, że codziennie siłownia. Raz w tygodniu, spacery" - wyjaśniła żona znanego bramkarza w ostatniej rozmowie z Jastrząb Post.

Marina Łuczenko-Szczęsna eliminuje ze swojej diety gluten oraz cukier. "Staram się raczej pilnować"

Artystka stawia na aktywność fizyczną, ale często zwraca także uwagę na produkty spożywcze, które wybiera. Choć nie przestrzega żadnej konkretnej diety, próbuje unikać glutenu. Wyznaje, że ma słabość do makaronu, ale po chleb stara się sięgać jedynie okazjonalnie - "w dobrej restauracji albo w Polsce, gdzie mamy przepyszny, świeży chleb".

Marina ujawnia, że od lat eliminuje z diety jeden ważny składnik, który jej zdaniem źle wpływa na organizm. "Nie piję kolorowych napojów, więc woda, zielona herbata, przed snem pokrzywa. Raczej zdrowo się odżywiam, tak mi się wydaje. Nie jem słodyczy, czasami zjem, jakieś tiramisu, ale staram raczej się pilnować. Uważam, że cukier w pewnym wieku nas postarza" - zdradziła w wywiadzie.

