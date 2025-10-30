Mariah Carey powstrzymuje świąteczne szaleństwo: "Jeszcze nie czas!"

Mariah Carey, niekwestionowana Królowa Świąt, rozgrzała internet swoim poczuciem humoru. 28 października artystka opublikowała w mediach społecznościowych zabawny filmik, w którym stanowczo przypomina fanom, że sezon bożonarodzeniowy jeszcze się nie rozpoczął.

Wideo pokazuje Carey w różnych momentach dnia, gdy ktoś z offu próbuje sprowokować ją do wypowiedzenia kultowego "It's time!" (Już czas!) - sygnału, że zaczyna się świąteczna gorączka. Zamiast tego wokalistka, śmiejąc się, odpowiada: "I said not yet!" i "It's not time yet!". Na końcu, podczas przygotowań do występu, nuci z uśmiechem: "Not yet."

To subtelne nawiązanie do tradycji, którą Carey stworzyła - każdego roku jej słynny hit "All I Want for Christmas Is You" wraca na szczyty list przebojów, a Internet obiega fala memów o "odmrażaniu" piosenkarki na czas świąt.

Hołd od młodych gwiazd i wspomnienie triumfu Mariah Carey

Zanim Carey udostępniła swój film, zespół KATSEYE złożył jej nietypowy hołd. W nowym teledysku "Gabriela", w którym wystąpił komik Bowen Yang, członkinie grupy wcielają się w różne wcielenia Mariah - od teledysku "Honey", przez "We Belong Together", aż po nieśmiertelne "All I Want for Christmas Is You".

Pomysł narodził się po ich głośnym występie na MTV Video Music Awards 2025, gdzie w rozmowie z dziennikarzem Billboardu Kyle'em Denisem dziewczyny przyznały, że nie potrafią wskazać ulubionego teledysku Carey. W odpowiedzi stworzyły całą wizualną parodię - pełną pastiszu, ale też uznania dla ikony popu.

Podczas tegorocznych VMAs sama Mariah Carey odebrała Michael Jackson Video Vanguard Award - prestiżowe wyróżnienie za całokształt kariery teledyskowej. Nagrodę wręczyła jej Ariana Grande, która powiedziała ze sceny:

"Mariah zawsze była wzorem artystycznej odwagi i wokalnej perfekcji" .

Carey odwdzięczyła się publiczności potężnym medleyem swoich przebojów, łącząc klasyki jak "We Belong Together" z nowszym utworem "Sugar Sweet".

Nowy album i odliczanie do świąt

Triumfalny występ zbiegł się w czasie z premierą jej szesnastego albumu "Here for It All", który ukazał się kilka tygodni później. Krążek, zawierający single "Sugar Sweet" i "Type Dangerous" , zadebiutował na 7. miejscu Billboard 200 i znalazł się na szczycie zestawienia Top Album Sales.

Choć Carey uspokaja, że "jeszcze nie czas", fani wiedzą swoje. Z każdym dniem coraz bliżej grudnia, a w radiu niebawem znowu zabrzmi jej nieśmiertelne "All I Want for Christmas Is You".

