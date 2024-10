Mariah Carey miała wydać muzykę grunge. Szybko została powstrzymana

Mariah Carey jest kojarzona głównie z okresem świątecznym. Choć artystka ma na swoim koncie wiele samodzielnych krążków, niespecjalnie związanych z Bożym Narodzeniem, nie da się ukryć, że to właśnie "All I Want For Christmas Is You" jest utworem, bez którego, bardziej lub mniej świadomie, nie wyobrażamy sobie grudniowego czasu. Teraz gwiazda zdradziła, że w tajemnicy nagrała album w stylistyce grunge. Została zablokowana z jego wydaniem i zakazano jej o nim mówić.