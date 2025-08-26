Liderem Friendz jest popularny youtuber młodego pokolenia - Czajnik, czyli Sebastian Czajewski. Towarzyszą mu Kinga Tymoszuk (prywatnie dziewczyna Czajnika), Ostry (Daniel Ostaszewski), Justek (Krzysztof Justyński), Wera (Weronika Grabowska, dziewczyna Justka), Daniel (Daniel Czajnik Czajewski, brat Sebastiana) i Wika (Wiktoria Grabowska, siostra Weroniki).

Wspólnie ci twórcy generują łączny zasięg przekraczający 12 milionów obserwatorów w social mediach (YouTube, TikTok, Instagram).

Friendz z nową piosenką "G.O.A.T". "Wystarczy wiara w siebie i odwaga"

Po sukcesie debiutanckiego utworu "Do jutra" teraz ekipa Czajnika wypuściła nowy singel "G.O.A.T". Teledysk do tej piosenki po godzinie od premiery zanotował blisko 170 tysięcy odsłon.

"To numer o sile, ambicji i wierze we własne możliwości, będący manifestem odwagi i motywacją do sięgania po swoje cele. 'G.O.A.T' podkreśla, że każdy z nas może stać się najlepszą wersją siebie i zdobywać własne szczyty" - czytamy w opisie.

"Chcemy pokazać, że każdy może być G.O.A.T - w muzyce, sporcie czy codziennym życiu. Wystarczy wiara w siebie i odwaga, by realizować marzenia. Ten singel to energia, którą pragniemy dzielić się z ludźmi" - podkreślają członkowie FRIENDZ.

Nowy singel to zapowiedź kolejnych muzycznych projektów zespołu, które mają na celu umacniać ich pozycję na polskiej scenie.

Autorami tekstu "G.O.A.T" są FRIENDZ i Grzegorz Szczerek, produkcją piosenki zajął się Marcin Klakson, a miks i master wykonał Kuba Ścisło.

