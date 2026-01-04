Mandaryna wkroczyła do świata show-biznesu za sprawą małżeństwa z Michałem Wiśniewskim - liderem grupy Ich Troje. Choć para rozstała się lata temu, wciąż utrzymuje koleżeńskie relacje i wychowuje w zgodzie swoje pociechy. Niedawno byli małżonkowie wystąpili nawet razem na sylwestrowej imprezie TVP!

Tak wyglądał start kariery Mandaryny. Wpadka na Festiwalu w Sopocie wszystko zmieniła

Głównie dzięki głośnemu związkowi z Wiśniewskim artystce udało się rozwinąć skrzydła na scenie wokalnej. Początkowo spełniała się bowiem zawodowo wyłącznie jako tancerka i choreografka. W 2004 r. wydała pierwszy singiel "Here I Go Again" (będący coverem piosenki Whitesnake'a). Jeszcze w tym samym roku oddała w ręce fanów pierwszy album studyjny, a rok później ukazało się jej drugie wydawnictwo.

Pochodzący z drugiego albumu singiel "Ev'ry Night" odniósł potężny sukces komercyjny w Polsce i stał się wielkim przebojem, pamiętanym do dziś. Występ z tą piosenką na Festiwalu w Sopocie zmienił jednak bieg kariery Mandaryny. Był jednym z najszerzej komentowanych w dziejach naszej rodzimej telewizji - wszystko przez wielką wpadkę.

Na deskach Opery Leśnej, Mandaryna dała występ, któremu daleko było do udanych. Strasznie fałszowała a po wykonaniu utworu zanosiła się płaczem. Wpadka ta przeszkodziła jej w kontynuowaniu kariery wokalnej i ciągnęła się za gwiazdą latami. Po blisko dekadzie artystka wyjaśniła, co tamtego wieczoru poszło nie tak. Okazało się, ze jej kiepskie wykonanie "Ev'ry Night" spowodowane było problemami technicznymi. "Nic nie słyszałam, moje chórki były wyłączone, a muzycy mieli rozstrojone instrumenty" - powiedziała w rozmowie z Eską.

Kto jest najmniej sympatyczną osobą w polskim show-biznesie? Mandaryna wskazała legendę!

Autorka hitu "Ev'ry Night", choć była bohaterką scenicznego skandalu, a niegdyś także w związku z jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich gwiazdorów, nie uchodzi za osobę konfliktową. W ostatnim wywiadzie wyznała jednak, która z artystek zalazła jej za skórę. Gdy dziennikarz RMF FM zapytał Mandarynę o najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu, bez zawahania wskazała Marylę Rodowicz.

"Ja nie otaczam się ludźmi, którzy są mi jacyś mało życzliwi, niefajni. Z artystami trochę tak bywa, że nawet jak kogoś nie lubią, to i tak się do niego uśmiechają. Nie wiem, więc, kto mnie nie lubi..." - zaczęła gwiazda. Wiedziała jednak, że jeśli nie odpowie na pytanie zmuszona będzie... zjeść świerszcza. Wywiad odbywał się bowiem w formie zabawy "odpowiadasz albo zjadasz", gdzie zaproszona do rozmowy osoba mierzy się z niełatwymi tematami albo konsumuje coś obrzydliwego.

"Wiem, że kiedyś jakoś niemiło o mnie powiedziała Maryla Rodowicz, więc zostanę przy tym nazwisku" - ujawniła w końcu tancerka. "Bo ja po prostu nie wiem, czy jest sympatyczna czy niesympatyczna, wiem, że chyba jakoś za mną nie przepada" - dodała po chwili.

Dekadę temu Maryla Rodowicz ostro skwitowała Mandarynę

Warto przypomnieć, że dekadę temu między Mandaryną a legendarną Marylą Rodowicz faktycznie doszło do pewnych niesnasek, które mogły odbić się na ich relacjach. 80-letnia artystka udzieliła wówczas wywiadu, w którym zasugerowała, że młodsza koleżanka z branży nie zasługuje na miano gwiazdy.

"U nas co druga osoba, która pojawi się na ściance to gwiazda. Jak czytam podpisy pod zdjęciami mówiące o tym, jakie gwiazdy były na jakimś evencie, załamuję się! Przepraszam, jeśli Mandaryna jest gwiazdą, to kim ja jestem? Carycą?!" - powiedziała Maryla.

