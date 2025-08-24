Małgorzata Ostrowska nagle przerwała koncert. "Pozostał niedosyt"

Małgorzata Ostrowska, znana i ceniona piosenkarka, która wciąż aktywnie koncertuje, pojawiła się w sobotni wieczór, 23 sierpnia, w Parku Saskim w Warszawie na Mazowieckim Festiwalu Seniorów. Jej występ, który miał być jednym z głównych punktów programu, zakończył się jednak niespodziewanie przed czasem.

Artystka jeszcze kilka dni wcześniej zdobyła entuzjazm publiczności na festiwalu w Sopocie, a tym razem plany pokrzyżowała niepogoda.

Niespodziewana przerwa z powodu wichury

W mediach społecznościowych Małgorzata Ostrowska wyjaśniła powody nagłego zakończenia koncertu. "Kochani! Jak widzicie na zdjęciu, humory dopisywały przed wejściem na scenę ustawioną w środku Parku Saskiego" - napisała.

Jednak silny wiatr i deszcz sprawiły, że bezpieczeństwo artystki i publiczności było zagrożone. "Niestety, deszcz i wichura spowodowały, że ze względów bezpieczeństwa, za namową organizatorów musieliśmy przerwać koncert. Wiatr był tak mocny, że przechylał obciążniki, co powodowało, że chwiała się cała scena" - dodała.

Kolejne koncerty w Warszawie

Pomimo niedosytu, Małgorzata Ostrowska zachęca fanów do śledzenia jej kolejnych występów. "Nie mieliśmy wyjścia. Pozostał niedosyt. Tych, którzy czują to samo co my, zapraszamy jutro na koncert do Kampinosu, a za dwa tygodnie (6.09) na Dni Ursusa w Warszawie! Do zobaczenia!" - napisała, zapowiadając kolejne koncerty w stolicy.

