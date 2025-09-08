Majka Jeżowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek na polskiej estradzie. Od kilku dekad zaraża słuchaczy pozytywną energią, tworząc zarówno popowe przeboje, jak i muzykę dla najmłodszych. Wylansowała hity takie jak "A ja wolę moją mamę" czy "Wszystkie dzieci nasze są", do których nieustannie bawią się pokolenia Polaków.

Majka Jeżowska od lat zachwyca swoją pozytywną energią

Piosenkarka gościła niedawno w programie TVP "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiadała o swoich najnowszych projektach muzycznych. Wokalistka zasiądzie niedługo na fotelu trenerskim w kolejnej edycji "The Voice Senior", której premiera już w styczniu 2026 r. Jak sama Majka podkreśliła - pokaże w show, że nadal ma w sobie ogrom energii i chęci do przekazywania muzycznego doświadczenia oraz wiedzy młodemu pokoleniu.

Prowadzący śniadaniówki stwierdzili wprost, że artystka od zawsze była "kolorowym ptakiem". Artystka skomentowała te słowa, wyjaśniając, co dawały jej barwne stroje sceniczne. "Każdy szuka swojego ja, swojej tożsamości. Te moje kolorowe ciuchy dodawały mi pewności siebie i odzwierciedlały moją energię. Nie powiem państwu skąd ta energia jest, ale jest..." - opowiedziała Jeżowska.

Agata Młynarska wkroczyła do studia i wręczyła przyjaciółce nietypowy prezent

Wtem do studia weszła Agata Młynarska - słynna polska dziennikarka i prezenterka, a prywatnie wieloletnia przyjaciółka Majki Jeżowskiej. Piosenkarka nie kryła poruszenia, a jeszcze więcej emocji wzbudził w niej prezent, który po chwili dostała. Młynarska wręczyła jej bowiem... drapak dla kotów! Nie od dziś wiadomo, że autorka piosenek dla dzieci jest zakochana w swoich pupilach.

Przy okazji wizyty w studiu Agata Młynarska wyznała przed kamerami, jak bardzo docenia przyjaźń z Majką. Komplementom nie było końca! "Majka jest najsłodszym kotem świata. Jest niezwykle radosna, serdeczna, dobra, pogodna. Jest osobą, na którą zawsze można liczyć. Jest osobą, która oddaje to wszystko, co dostała. (...) Majka potrafi się śmiać, potrafi szaleć do rana, ale potrafi też płakać" - mówiła dziennikarka.

Majka Jeżowska myślała kiedyś, że "nie pasuje do dorosłych"

"Agata, przerwę ci" - wtrąciła nagle Majka i zebrała się na niezwykle szczere wyznanie. "Jak się spotykałyśmy w naszym gronie dziewczęcym, to czasami mi było, może nie przykro, ale (...) mówienie: 'Majka, ty jesteś jak dziewczynka'... Odbierałam to, jako że nie pasuję do dorosłych, poważnych. A potem pomyślałam sobie, że część mojej duszy jest dzieckiem cały czas. To mi się chyba udało - zachować taką energię, pozytywne nastawienie do ludzi i świata" - ujawniła gwiazda.

Po chwili Jeżowska dodała jeszcze, że były takie momenty w jej życiu, w których czuła się "infantylna". Z kolei Młynarska zapewniła ją, że energia i nastawienie do świata, które posiada wokalistka, zarażają wszystkich jej bliskich. Podkreśliła, że jej cechy charakteru są wyjątkowe i warte docenienia.

