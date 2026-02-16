Magic of Disco Festiwal rozgrzeje Polskę! Znamy szczegóły serii wyjątkowych koncertów

Impreza "The Magic of Disco" zawita do kilku polskich miast, zabierając publiczność w roztańczoną podróż z ikonami lat 80. i klasykami lat 90.! Wśród zapowiedzianych wykonawców znaleźli się m.in. Francesco Napoli, Gazebo, No Mercy, Joy, a także reprezentanci polskiej sceny, jak Jacek Stachursky.

Największym wydarzeniem na trasie będzie koncert w krakowskiej Tauron Arenie, gdzie na scenie zobaczymy Thomasa Andersa z Modern Talking! Z pewnością nie zabraknie przebojów takich jak "Cheri, Cheri Lady" czy "You're My Heart, You're My Soul". Całe wydarzenie poprowadzi z kolei dyrektor artystyczny festiwali w Opolu i Sopocie Marek Sierocki!

Najgorętsze wydarzenie zimy!

21 lutego 2026 roku o godz. 18:00 w Tauron Arenie widzowie będą mieli okazję zobaczyć "The Magic of Disco Festiwal". W line-upie krakowskiej edycji znaleźli się wspomniany już Thomas Anders from Modern Talking & Band, Francesco Napoli, Gazebo, No Mercy, Joy oraz Jacek Stachursky. Połączenie klasycznych hitów z nowoczesną oprawą sceniczno-wizualną będzie prawdziwym hołdem dla złotej ery tanecznych brzmień.

Seria "The Magic of Disco" zawita także do innych miast:

27 lutego Francesco Napoli, Joy, Jacek Stachursky, Dr Alban i Thomas Anders from Modern Talking zagrają w katowickim Spodku .

7 marca w MTP w Poznaniu odbędzie się The Magic of Disco 90's Festiwal z gwiazdami takimi jak Dr. Alban, Loona, Mr. President czy La Bouche,

14 marca Magic of Disco zawita do Olsztyna w składzie: Loona, LaBouche, Jacek Stachursky, No Mercy, Fun Factory

Sprzedaż biletów na wszystkie koncerty jest już aktywna m.in. na stronie magicofdisco.pl Dla fanów muzyki tanecznej to dobra okazja, by w 2026 roku poczuć jeszcze raz magię klasyków ubiegłego wieku w nowoczesnej formule!

Majka Jeżowska reaguje na komentarze w "The Voice Senior". "To odbiera przyjemność" TVP