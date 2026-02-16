Magic of Disco Festiwal rozgrzeje Polskę! Znamy szczegóły serii wyjątkowych koncertów

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

"The Magic of Disco" to cykl wydarzeń muzycznych, który prezentuje największe hity tanecznej muzyki euro-disco i popu lat 80. i 90. W ramach serii organizowanej przez agencję Solaris Music w kilku polskich miastach wystąpią znane postaci sceny międzynarodowej i krajowej, które od dekad poruszają publiczność ponadczasowymi przebojami.

Mężczyzna w ciemnym garniturze śpiewa do mikrofonu na tle jasnych, rozmytych świateł, które tworzą efektowną, zieloną scenerię.
Thomas Anders zaśpiewa podczas Sylwestrowej Mocy PrzebojówKrzysztof RadzkiReporter

Impreza "The Magic of Disco" zawita do kilku polskich miast, zabierając publiczność w roztańczoną podróż z ikonami lat 80. i klasykami lat 90.! Wśród zapowiedzianych wykonawców znaleźli się m.in. Francesco Napoli, Gazebo, No Mercy, Joy, a także reprezentanci polskiej sceny, jak Jacek Stachursky.

Największym wydarzeniem na trasie będzie koncert w krakowskiej Tauron Arenie, gdzie na scenie zobaczymy Thomasa Andersa z Modern Talking! Z pewnością nie zabraknie przebojów takich jak "Cheri, Cheri Lady" czy "You're My Heart, You're My Soul". Całe wydarzenie poprowadzi z kolei dyrektor artystyczny festiwali w Opolu i Sopocie Marek Sierocki!

Najgorętsze wydarzenie zimy!

21 lutego 2026 roku o godz. 18:00 w Tauron Arenie widzowie będą mieli okazję zobaczyć "The Magic of Disco Festiwal". W line-upie krakowskiej edycji znaleźli się wspomniany już Thomas Anders from Modern Talking & Band, Francesco Napoli, Gazebo, No Mercy, Joy oraz Jacek Stachursky. Połączenie klasycznych hitów z nowoczesną oprawą sceniczno-wizualną będzie prawdziwym hołdem dla złotej ery tanecznych brzmień.

Seria "The Magic of Disco" zawita także do innych miast:

  • 27 lutego Francesco Napoli, Joy, Jacek Stachursky, Dr Alban i Thomas Anders from Modern Talking zagrają w katowickim Spodku.
  • 7 marca w MTP w Poznaniu odbędzie się The Magic of Disco 90's Festiwal z gwiazdami takimi jak Dr. Alban, Loona, Mr. President czy La Bouche,
  • 14 marca Magic of Disco zawita do Olsztyna w składzie: Loona, LaBouche, Jacek Stachursky, No Mercy, Fun Factory

Sprzedaż biletów na wszystkie koncerty jest już aktywna m.in. na stronie magicofdisco.pl Dla fanów muzyki tanecznej to dobra okazja, by w 2026 roku poczuć jeszcze raz magię klasyków ubiegłego wieku w nowoczesnej formule!

