Szersza publiczność miała okazję poznać Magdę Paradziej w 2012 r. Weszła wtedy w skład drużyny Andrzeja Piasecznego, która wygrała trzecią edycję programu "Bitwa na głosy".

Dwa lata później ponownie pojawiła się w muzycznym show TVP. W piątej edycji "The Voice of Poland" jesienią 2014 r. trafiła pod opiekę Marka Piekarczyka. Wokalista TSA doprowadził ją wówczas do ścisłego finału (program wygrała Aleksandra Nizio z drużyny Justyny Steczkowskiej).

"Udział w programie 'The Voice of Poland' to była piękna muzyczna przygoda, miło wspominam, ale jestem już w innym miejscu. Teraz skupiam się nad tym, co tu i teraz - mam głowę pełną pomysłów na nowe piosenki, na działania artystyczne, więc korzystam z tego, co otrzymuje od losu i nie marnuję żadnej danej mi szansy" - opowiadała Magda Paradziej w rozmowie z serwisem Polska Płyta / Polska Muzyka.

Magda Paradziej otwiera "Nowy rozdział"

Po debiutanckim singlu "Mój świat" 33-letnia wokalistka prezentuje premierową piosenkę "Nowy rozdział". Za nagranie odpowiada nowa jurorka "Must Be The Music" Natalia Szroeder i Przemysław Puk (muzyka) oraz Jurand Wójcik (tekst).

"To utwór otulony dobrym słowem, energią i siłą z tzw. drugim dnem, to utwór, w którym swoje historie mogą znaleźć tysiące ludzi, opowiada o powstawaniu z kolan po trudnych życiowych wydarzeniach, na pierwsze przesłuchanie wydaje się, że jest to opowieść o trudnej miłości, relacji - natomiast głównym przekazem jest powrót do samej siebie, odbudowanie poczucia wartości, które zostało utracone na różnych płaszczyznach życia, o zamknięciu pewnego etapu bez żalu w gotowości na 'Nowy Rozdział' i na nowe szanse. Dzieli się na dwie części - delikatną, subtelną z nutą zranienia oraz na silną, energiczną, zostawiającą słuchacza z wiarą, z nadzieją na lepszy czas" - czytamy w opisie.

Teledysk "Nowy rozdział" nakręcono w Studio Przy Parku we Wrocławiu.