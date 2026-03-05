Madonna to amerykańska gwiazda spełniająca się jako aktorka, piosenkarka, tekściarka, producentka muzyczna, a nawet tancerka. Przez lata kariery zyskała tytuł "Królowej Popu" - jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych gwiazd muzyki rozrywkowej. Jednocześnie od lat przypisuje jej się miano trendsetterki, bowiem już na początku kariery wprowadziła własne zasady w nagrywaniu albumów czy tworzeniu widowisk scenicznych. Jako jedna z pierwszych piosenkarek wykorzystywała skandale i afery w celach marketingowych. Bawiła się motywami religijnymi czy erotycznymi, aby wywołać kontrowersję, a rozgłos przekuć na własną korzyść.

Momentem przełomowym w karierze Madonny była pamiętna, pierwsza gala MTV Video Music Awards, podczas której, ubrana w strój ślubny artystka, zaśpiewała swój wielki przebój "Like a Virgin". Jej show oparte zostało na tańcu symulującym odważne akty, co wprawiło publiczność w osłupienie. Niektórzy spisali w tym momencie gwiazdę na straty, lecz - jak się prędko okazało - świat docenił manifest Madonny. Występ ten zapoczątkował rewolucję obyczajową w damskim popie i na stałe zapisał piosenkarkę na kartach historii.

Królowa Popu podjęła się współpracy ze znanymi projektantami. Wyjątkowy występ w ramach Tygodnia Mody

Mijają lata, a Madonna wciąż jest aktywna zawodowo i udowadnia, że kolejne projekty twórcze nie są dla niej wyzwaniem. Ostatnio podjęła się współpracy z domem mody Dolce&Gabbana - została twarzą ich najnowszej kolekcji. W związku z tym przygotowała dla marki własną aranżację włoskiego przeboju "La Bambola".

Artystka pojawiła się również na pokazach, odbywających się w ramach Tygodnia Mody w Mediolanie. Zasiadła w pierwszym rzędzie widowni podczas odsłonięcia kolekcji jesień/zima 2026 od Dolce&Gabbana i jeszcze tego samego wieczoru wystąpiła jako muzyczny gość specjalny afterparty. W trakcie ekskluzywnego koncertu zaśpiewała cover kultowej piosenki i zachwyciła widzów swoją kreacją.

Madonna w 1984 r. podczas gali MTV Images Press Getty Images

Madonna po 40 latach odtworzyła kultową stylizację z gali MTV!

Na scenie Madonna wyśpiewała włoski hit w całkowicie nowej wersji, zaaranżowanej przez producenta Stuarta Price'a. Oprawa muzyczna była iście podniosła, bowiem nie zabrakło kwartetu smyczkowego. Natomiast tym, co przykuło uwagę widzów najbardziej, była wymowna stylizacja piosenkarki, nawiązująca do występu z początków jej kariery.

Strój gwiazdy był niemal identyczną kopią kreacji, którą Madonna wybrała 40 lat temu na galę MTV VMA, a także do swojego kultowego teledysku. Królowa Popu zdecydowała się na biały zestaw, złożony z siateczkowych kulotów, dopasowanego biustonosza oraz usztywnianego gorsetu, idealnie podkreślającego jej figurę. Stylizację uzupełniła o długie, koronkowe rękawiczki, tiulowy welon, zakończony koronką, a także wisiorek wysadzany diamentami. Dała tym samym znak, że wciąż potrafi zaskoczyć, nawet po kilku dekadach od czasów swojej największej świetności.

