W latach 90. Madonna uchodziła za jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie i już wtedy okrzyknięto ją ikoną popu. W tamtych czasach zachwycała słuchaczy przebojami takimi jak "Like a Prayer", "Ray of Light" czy "Take a Bow", a także odważnym wizerunkiem i ogromnym seksapilem. W świecie hip-hopu królował z kolei Tupac Shakur, który był dopiero na początku swojej muzycznej drogi, a już wróżono mu wielką karierę. Miał na koncie m.in. sześć nominacji do nagród Grammy i gdyby nie nagła, przedwczesna śmierć, to dziś prawdopodobnie byłby tak popularny, jak Drake, Kendrick Lamar czy Travis Scott.

Wspomnianą parę dzieliła spora różnica wieku - wokalistka miała 34 lata, a raper zaledwie 21 - a mimo to plotkowano o ich rzekomym romansie. W mediach nieustannie pojawiały się spekulacje, które sama Madonna po latach potwierdziła. "Byłam wtedy zła na Davida Lettermana i dużo przeklinałam. Miałam dziwny nastrój. Spotykałam się z Tupakiem, który sprawił, że byłam wkurzona na życie. (...) Czułam się trochę jak gangster" - mówiła tajemniczo wokalistka w rozmowie z Howardem Sternem.

W 2017 r. plotki zostały oficjalnie potwierdzone przez dziennikarzy portalu TMZ, którzy dotarli do prywatnego listu napisanego przez 2Paca i zaadresowanego do Madonny. Co ciekawe, była to wiadomość, za pomocą której raper zerwał z ikoną popu. Nie mógł zrobić tego osobiście, ponieważ przebywał wówczas w więzieniu Clinton Correctional Facility (odsiadywał wyrok czterech i pół roku). Postanowił więc rozmówić się z ukochaną w nietypowy sposób.

Zdaniem amerykańskiej prasy Tupac i Madonna randkowali przez niespełna rok. Mieli poznać się na gali Soul Train Music Awards w 1993 r. i to gwiazda popu rzekomo zainicjowała pierwsze spotkanie. Szczegóły ich związku do dziś pozostają jednak tajemnicą, choć już wiadomo, że do zerwania przez wiadomość listowną doszło w 1995 r.

W latach 90. Tupac i Madonna spotykali się. Związek zakończył się przez list wysłany z więzienia

W swoim liście z więzienia 2Pac przedstawił powody, dla których zdecydował się zakończyć związek z Madonną. Raper podchodził do relacji niezwykle poważnie, lecz wizerunek był dla niego równie ważny. Stwierdził wprost, że na przeszkodzie do szczęścia stanęły im kwestie rasowe.

"Jeśli ciebie widzą z czarnoskórym mężczyzną, nie komplikuje to twojej kariery, a wręcz przeciwnie - sprawiasz wrażenie otwartej i ciekawej. Dla mnie (...) musiałem być wierny swemu wizerunkowi. Nie mogłem zawieść połowy ludzi, dzięki którym stałem się tym, kim myślałem, że byłem" - podkreślił raper w swojej wiadomości.

2Pac wykazał się ogromną empatią - przeprosił swoją ówczesną dziewczynę, a nawet zaproponował jej dalszą przyjaźń. "Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić. Muszę cię przeprosić, bo wiem, że nie byłem takim przyjacielem, jakim mógłbym być. (...) Dojrzałem duchowo i mentalnie. Proszę, zrozum moją sytuację - młodego człowieka ze znikomym doświadczeniem spotykającego się z ekstremalnie popularnym symbolem seksu" - pisał raper w liście.

Madonna miała za sobą nieudane małżeństwo z Seanem Pennem

Madonna miała już wtedy na koncie kilka udanych i nieudanych związków. Przed Tupakiem stanęła na ślubnym kobiercu z Seanem Pennem, lecz ich małżeństwo nie przetrwało. Gwiazda zdecydowała się rozwieść z powodu agresji męża.

Po rozstaniu z 2Pakiem piosenkarka spotkała się m.in. z Denisem Rodmanem czy Carlosem Leónem, z którym doczekała się córki. Prawdziwe szczęście znalazła jednak u boku reżysera Guya Ritchiego, dla którego przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii i z którym wzięła ślub w 2000 r. Ich związek zaowocował kolejną ciążą Madonny - urodziła syna o imieniu Rocco. Po ośmiu latach para zdecydowała się na rozwód, a przez kolejne lata ikona popu szukała pocieszenia m.in. w ramionach Brahima Zaibata czy Akeema Morrisa, z którym spotyka się aktualnie.

Tupac przewidział swoją śmierć? Tajemnicze słowa w liście do Madonny

List Tupaca do ikony popu stał się niezwykłą gratką dla fanów rapera. Został nawet wystawiony na aukcję wraz z innymi pamiątkami po tragicznie zmarłym muzyku. Cena wywoławcza wynosiła astronomiczne 100 tys. dolarów. Jak udało się ustalić zagranicznej prasie, Madonna starała się doprowadzić do zablokowania sprzedaży, lecz sąd nie rozważył jej prośby przychylnie.

Fani byli niezwykle zainteresowani kupnem wiadomości nie tylko ze względu na wartość sentymentalną, lecz także z powodu wciąż krążących teorii spiskowych na temat nagłej śmierci Tupaca. Gwiazdor hip-hopu miał bowiem w liście do Madonny wspomnieć coś o zagrożeniu, które czyha na niego za murami więzienia. "Czułem się zobowiązany, by ci to wyznać, na wypadek, gdyby coś się ze mną stało. Uważaj na siebie i na tych, których serca kipią nienawiścią. Oni nie zawahają się, by cię skrzywdzić" - czytamy w tajemniczej wiadomości.

