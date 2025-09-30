Louis Tomlinson to gwiazdor muzyki pop, którego kariera wystartowała jeszcze w 2010 r. Nastoletni wówczas brytyjczyk zgłosił się do programu "X-Factor" jako początkujący solista, a z talent-show wyszedł już jako członek zdobywającego ogromną popularność boysbandu One Direction. Grupa stała się fenomenem na skalę światową, w bardzo krótkim czasie podbijając serca milionów fanów. Po kilku latach pełnych sukcesów działalność zespołu została zawieszona, a jego członkowie rozpoczęli kariery solowe.

Louis Tomlinson odnosi niemałe sukcesy jako artysta solowy. Ma na swoim koncie dwa albumy długogrające ("Walls" i "Faith In The Future"), a także kilka głośnych współprac, m.in. z Bebe Rexhą czy Steve'em Aokim. Koncertuje w wielu zakątkach świata, wyprzedając bilety na największe areny i stadiony. W Polsce zaprezentował się już m.in. w łódzkiej Atlas Arenie czy krakowskiej Tauron Arenie, a kilka miesięcy temu był jedną z głównych gwiazd darmowej imprezy Łódź Summer Festival, na którą przybyło blisko 500 tys. ludzi!

Louis Tomlinson zaprezentował nowy singiel. Jak fani zareagowali na letni przebój "Lemonade"?

Od premiery ostatniego wydawnictwa gwiazdora minęło już blisko trzy lata - "Faith in the Future" ukazało się w listopadzie 2022 r. Fani z utęsknieniem wypatrywali nowości i wreszcie się doczekali. Wieczorem 30 września artysta opublikował najnowszy singiel "Lemonade", którym pozwolił słuchaczom jeszcze na moment cofnąć się do słonecznych, letnich dni.

Tekst piosenki opowiada o zauroczeniu i kobiecie, którą Tomlinson porównuje do orzeźwiającej, słodko-kwaśnej lemoniady. Muzyka jest niezwykle lekka i wpadająca w ucho, jak na popowy, radiowy przebój przystało.

Po premierze singla byłego członka One Direction zalała fala komentarzy. Fani zachwyceni są świeżym brzmieniem muzyka i już nie mogą doczekać się kolejnych nowości. "Niesamowita piosenka", "Ten bit OMG!", "A to co? Najlepsza piosenka roku", "Dlaczego to arcydzieło jest tak krótkie?", "Uwielbiam to, jak daleko Louis zaszedł! Jestem taka dumna", "Kocham ten odlotowy klimat lat 70.", "Ta piosenka jest tak unikatowa! Louis znalazł swój styl", "Mam totalną obsesję na punkcie tego numeru... Zbieram szczękę z podłogi" - czytamy na Instagramie oraz w serwisie YouTube.

Louis Tomlinson zapowiedział premierę swojego trzeciego albumu! "How Did I Get Here?" usłyszymy już na początku 2026 r.

Wraz z premierą piosenki "Lemonade" piosenkarz zapowiedział wydanie swojego trzeciego krążka. Płyta nazwana została "How Did I Get Here?", a fani będą mogli posłuchać jej już na samym początku przyszłego roku - ukaże się 23 stycznia. "Podsumuję ten krążek jako 'wydawnictwo, na jakie zawsze zasługiwałem'" - stwierdził Tomlinson w komunikacie prasowym.

"Moim chlebem powszednim jest szczerość. Noszę serce na dłoni i mam nadzieję, że to słychać w muzyce. Wciąż się uczę i rozwijam jako wokalista oraz autor tekstów. (...) Tym razem po raz pierwszy pozwoliłem sobie być artystą, którym zawsze miałem nadzieję się stać" - pisze były gwiazdor One Direction.

Kilka miesięcy temu, w jednym z wywiadów Tomlinson stwierdził, że jego nowy materiał będzie "słoneczny". Inspiracją do stworzenia piosenek była wizyta piosenkarza w Santa Teresa na Kostaryce. Produkcją utworów zajął się Nico Rebscher, który miał okazję współpracować z muzykami takimi jak Aurora czy Zoe Wees.

