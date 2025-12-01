Łódź Summer Festival 2026 odsłania pierwsze karty. Darmowa impreza z mocnym headlinerem

"Łódź znów robi najlepszy letni festiwal muzyczny w Polsce. Po rekordowej frekwencji blisko pół miliona osób w 2025 roku nie zwalniamy tempa. Ogłaszamy dziesięciu artystów, z których każdy wnosi do programu inną skalę doświadczenia, popularności i scenicznej tożsamości. Na początku roku 2026 będziemy zaskakiwać naszą publiczność kolejnymi mocnymi nazwiskami z Polski i zagranicy. Pierwszego headlinera - Bastille już znamy, a obiecujemy kolejne wielkie nazwiska!" - zapowiada Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łódź.

Wspomniana brytyjska grupa Bastille występowała na najważniejszych i największych festiwalach w Europie. Laureaci platynowych płyt i BRIT Awards mają także wielu fanów w Polsce, gdzie występowali na festiwalach (Open'er, Orange Warsaw), jak i na własnych koncertach.

- Mam nadzieję - i to jest dla mnie najważniejsze - że ludzie odnajdą w tych piosenkach samych siebie. Chciałem umieścić w nich to, co będzie rezonować z doświadczeniami każdego z nas i będzie można się z tym utożsamiać - opowiadał lider grupy, Dan Smith w rozmowie z Rafałem Samborskim dla serwisu Interia Muzyka, przy okazji promocji ostatniej płyty "& (Ampersand)" z 2024 r.

Autorzy przebojów "PompeIi" i "Happier" zagrają jako gwiazda wieczoru pierwszego dnia imprezy, w piątek, 24 lipca 2026 r. i zapowiedzieli w Łodzi jeden z najbardziej rozbudowanych koncertów swojego letniego tournee.

Łódź Summer Festival ogłasza pierwsze gwiazdy

Łódź Summer Festival 2026 odbędzie się 24-26 lipca 2026 r. na Łódzkich Błoniach, a wstęp pozostanie bezpłatny. Poza headlinerem organizatorzy ujawnili też 10 polskich wykonawców, reprezentujących różne nurty i pokolenia sceny muzycznej.

W Łodzi zaprezentują się White 2115, Kuqe 2115, Żabson, Tede, DRE$$CODE, Justyna Steczkowska, Kacperczyk, Chivas, happysad oraz Nocny Kochanek.

Łódzkie Błonia po raz kolejny staną się dużym, pełnoskalowym miasteczkiem festiwalowym - z trzema scenami, rozbudowanymi strefami gastronomicznymi, infrastrukturą techniczną, strefami partnerów oraz szeroką ofertą atrakcji i udogodnień dla uczestników. W 2026 roku na scenach Łódź Summer Festival zagra blisko 30 wykonawców, a organizatorzy podkreślają, że chcą stworzyć przestrzeń, w której wielu z nich zaprezentuje największe koncerty w swojej dotychczasowej karierze.

"Sukces Łódź Summer Festival 2025 potwierdził, że Łódzkie Błonia to przestrzeń, która może łączyć skalę największych europejskich festiwali z otwartą, miejską formułą dostępną dla wszystkich mieszkańców i gości. W 2026 roku rozwijamy ten koncept, stawiając na jeszcze większy program, bogatsze zaplecze i współpracę z partnerami" - podkreśla Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Miasta Łodzi i pomysłodawca festiwalu.

Adam Zdrójkowski powraca pamięcią do finału "Must Be The Music". Jaka odpowiedzialność na nim spoczywa? INTERIA.PL