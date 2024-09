"Jak się nie podoba, to nie idź" - mówi o Oasis frontman zespołu Kiss, Gene Simmons

Informacja pojawiła się 27 sierpnia, a bilety trafiły do sprzedaży 31 sierpnia. W ciągu kilku godzin wszystkie zostały wyprzedane.

To, co budzi kontrowersje w tym przypadku, to tak zwany system dynamicznego ustalania cen. Ceny biletów na internetowej platformie sprzedażowej rosły "na żywo", w miarę zwiększającego się popytu.