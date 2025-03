Oscary 2025: wzruszający moment na gali. Tak oddali hołd legendzie

Choć Oscary to emocjonująca impreza raczej dla fanów kina, to nie zabrakło również muzycznych akcentów. W pewnym momencie widzowie mogli usłyszeć "Ease on Down the Road", czyli hołd dla Quincy’ego Jonesa.