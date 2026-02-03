Legenda k-popu powraca na scenę i łączy siły z Netflixem! Co szykuje BTS?

Niedawno południowokoreańska formacja BTS ogłosiła swój powrót na scenę po kilku latach nieobecności. Legendy k-popu szykują dla fanów masę niespodzianek. Już 20 marca odbędzie się huczna premiera nowej płyty, a dzień później grupa wystąpi na historycznym placu Gwanghwamun w Seulu. Z tej okazji wokaliści połączyli siły z Netflixem, który pokaże transmisję z koncertu oraz film dokumentalny z przygotowań do niego.

Po blisko czterech latach ciszy oraz odbyciu obowiązkowej służby wojskowej członkowie BTS wracają na scenę - i to ze zdwojoną siłą! Kultowy zespół k-popowy zapowiedział już premierę nowego albumu, która odbędzie się 20 marca, a także światowe tournee obejmujące również Europę. To jednak nie koniec atrakcji. BTS ogłosili właśnie specjalny występ na historycznym placu Gwanghwamun w Seulu, który transmitowany będzie przez Netflix. Popularna platforma streamingowa pokaże również wyjątkowy film dokumentalny o zespole.

"Po raz pierwszy od trzech lat (i dziewięciu miesięcy, ale kto by to liczył?), zespół powraca na scenę, by wystąpić na żywo na całym świecie, na Netfliksie" - czytamy w ogłoszeniu.

BTS weszli w kolaborację z Netflixem. Co szykuje zespół wraz z platformą?

21 marca, dzień po hucznej premierze swojego piątego krążka "Arirang", BTS wystąpią na placu Gwanghwamun, a wydarzenie transmitowane będzie na żywo za pośrednictwem streamingowego giganta. Zgodnie z zapowiedziami wokalistów - na scenie pierwszy raz wybrzmią wówczas nowe utwory. Później fani będą mieli okazję usłyszeć je podczas trasy "Arirang World Tour", która ruszy już 9 kwietnia w Goyang. Tournee obejmie aż 82 przystanki na całym świecie. Polska nie znalazła się jednak w rozpisce wybranych przez BTS miast.

To nie koniec niespodzianek od Netflixa. Fani BTS będą mieli okazję obejrzeć także film dokumentalny, będący swoistą kroniką przygotowań k-popowego zespołu do powrotu na scenę. Produkcja będzie nosiła tytuł "BTS: The Return" i trafi do katalogu platformy streamingowej 27 marca.

Kim są BTS? Ponad dekadę temu wynieśli k-pop na arenę międzynarodową

BTS powstał w 2013 r. i błyskawicznie stał się fenomenem na skalę światową. To głównie dzięki grupie k-pop wkradł się do mainstreamu. Muzycy formacji są pierwszymi koreańskimi artystami, którzy trafili na sam szczyt notowania Billboard 200. Co więcej, teledysk do utworu "Dynamite" zyskał największą liczbą wyświetleń w ciągu 24 godzin na YouTubie.

Ich kariera ciągnęła się przez kilka ładnych lat, aż wreszcie w 2022 r. została przerwana przez obowiązkową służbę wojskową. Najstarszy z grupy Jin jako pierwszy musiał spełnić obowiązek wobec kraju. Następnie do wojska poszli kolejni członkowie formacji.

