"Pocztówki z Teneryfy" - napisała krótko na Instagramie Lanberry, dzieląc się z fanami ujęciami z pobytu na tej hiszpańskiej wyspie na Atlantyku. Podczas wakacyjnego wypoczynku towarzyszy jej narzeczony, wokalista Ernest Staniaszek. Para swoje zaręczyny oficjalnie potwierdziła na początku roku, ale rzadko publicznie pokazuje się razem.

"Magicznie" - napisał Donatan. "Serdeczności Małgosiu" - dodała Barbara Bursztynowicz, z którą Lanberry ostatnio rywalizowała w programie "Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Wokalistce na parkiecie towarzyszył Piotr Musiałkowski.

"Najważniejsze, że Ernest Staniaszek ma prawidłowy outfit. buziaczki Bejby ;)" - Łukasz Drapała (obecnie śpiewający z zespołem Perfect & Łukasz Drapała) zwrócił uwagę na koszulkę FC Barcelony.

Lanberry i Ernest Staniaszek razem. Minęli się w "The Voice of Poland"

Dodajmy, że na wydanej w listopadzie 2024 r. ostatniej płycie "Heca" znalazł się duet Lanberry z Ernestem Staniaszkiem - "Nie jesteś sam". Obecnie wokalistka promuje najnowszy przebój "Proszę Pana".

"Pięknie dziękuję za tak pozytywny odbiór mojego nowego singla 'Proszę Pana'. Wasze wiadomości, udostępnienia i komentarze dają mi mega energię! Ale nie zwalniamy tempa" - pisała ostatnio wokalistka.

Co ciekawe, Lanberry i Ernest Staniaszek pojawili się w trzeciej edycji "The Voice of Poland". On zajął drugie miejsce w wielkim finale (był podopiecznym Marka Piekarczyka), ona nie przeszła Przesłuchań w ciemno.

"Wtedy nie poznaliśmy się w ogóle. I bardzo dobrze - moim zdaniem - że ten czas, ta dekada upłynęła, bo po prostu człowiek pięknie płynie i się rozwija. Myślę, że spotkaliśmy się wtedy, kiedy mieliśmy się spotkać. W takim momencie, w którym byliśmy na siebie gotowi. To jest najpiękniejsze" - opowiadała po latach Lanberry w rozmowie z RMF FM. Dodajmy, że wokalistka zasiadła w czerwonym fotelu "The Voice of Poland" jako trenerka (edycje 13-15., w trwającej obecnie 16. zastąpiła ją Margaret).

