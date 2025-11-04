Lady Gaga, będąca współczesną ikoną popu, koncertuje obecnie po całym świecie w ramach tournee "The Mayhem Ball". Promuje w ten sposób swój najnowszy album "Mayhem", z którego pochodzą hity takie jak "Abracadabra", "The Dead Dance" czy "Die With A Smile". Wśród przystanków na trasie znalazły się różne miasta Stanów Zjednoczonych, Kanada, Australia, Japonia, a także wybrane kraje europejskie. Artystka pominęła jednak Polskę.

Polscy fani Gagi szczególnie liczyli na to, że artystka zdecyduje się na koncert w ich kraju, bowiem zdążyli już zatęsknić za jej muzyką na żywo. Gwiazda ostatni raz wystąpiła przed naszą publicznością w gdańskiej Ergo Arenie w 2010 r. - od spektakularnego show autorki "Bad Romance" minęło więc 15 lat!

Jesienią 2024 r. amerykańska gwiazda sama przyznała, że jeśli zapowie trasę po Europie, to Polska będzie musiała znaleźć się na liście przystanków. "Jeśli zagram koncerty w Europie, to przyjadę do Polski na pewno" - obiecywała w jednym z wywiadów. Ostatecznie, gdy w marcu bieżącego roku ogłosiła daty "The Mayhem Ball", wśród europejskich koncertów zabrakło naszego państwa.

Lady Gaga wystąpi w Polsce w 2026 r.? Po sieci krąży "tajemnicza lista" dodatkowych koncertów

Choć trasa "The Mayhem Ball" trwa w najlepsze, okazuje się, że dla Polaków jeszcze nie wszystko stracone. W sieci właśnie pojawiły się spekulacje, jakoby Gaga zamierzała poszerzyć listę koncertów i dodać występy stadionowe na Starym Kontynencie. Niedawno bowiem artystka dopisała aż 20 show do trwającej trasy, wybierając jedynie miasta w Ameryce Północnej.

Zagraniczne źródła - powołujące się na informatora, który wcześniej trafnie zawiadomił fanów o ogłoszeniu trasy w Japonii - podają, że piosenkarka w 2026 r. zawita do kilku miast, w których jeszcze z płytą "Mayhem" nie była. Brytyjski dziennik "Liverpool Echo" również podchwycił teorię krążącą wśród fanów i oficjalnie napisał o tym, że Gaga najprawdopodobniej zaśpiewa w przyszłym roku na londyńskim Wembley oraz Anafield Stadium w Liverpoolu.

Przewidywania, które krążą po internecie nie zostały jeszcze w żaden sposób potwierdzone, lecz polscy fani już się cieszą. Według opublikowanej "tajemniczej listy" Lady Gaga ma w 2026 r. powrócić do Polski i wystąpić na Stadionie PGE Narodowym. Jeśli spekulacje okażą się prawdą, największe marzenie słuchaczy amerykańskiej wokalistki wreszcie się ziści.

Tak prezentuje się pełna lista rzekomych miejsc, w których Lady Gaga wystąpi w przyszłym roku:

Wembley Stadium w Londynie (Wielka Brytania)

Anfield Stadium w Liverpoolu (Wielka Brytania)

Stade de France w Paryżu (Francja)

Merkur Spiel-Arena w Düsseldorfie (Niemcy)

PGE Narodowy w Warszawie (Polska)

Ernst Happel Stadion w Wiedniu (Austria)

Stadion Olimpijski w Atenach (Grecja)

San Siro w Mediolanie (Włochy)

