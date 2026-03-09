Lady Gaga ujawnia szczegóły ślubu z Michaelem Polansky. Ma jedno życzenie

W piątek, 6 marca, Lady Gaga zadzwoniła na livestream Bruno Marsa "Romantic Radio" w ramach promocji jego nowego albumu The Romantic. W wiadomości głosowej powiedziała: "Cześć, Bruno. Ja i mój narzeczony podróżowaliśmy przez cały rok, ale wkrótce weźmiemy ślub. Mieliśmy nadzieję, że wybierzesz dla nas specjalną piosenkę".

Wokalista, uśmiechnął się i odpowiedział: "To moja droga przyjaciółka, Lady Gaga." Następnie polecił jako utwór dedykowany parze piosenkę "Risk It All" z najnowszego albumu, dodając: "Chcę tę piosenkę zadedykować Lady Gadze i jej narzeczonemu. Michael, to też dla ciebie".

Historia miłości i wyjątkowe zaręczyny

Para po raz pierwszy została zauważona razem w 2020 roku podczas sylwestrowej imprezy w Las Vegas, a kilka tygodni później związek stał się publiczny po Super Bowl w Miami. Gaga i Polansky zaręczyli się w 2024 roku, co wokalistka oficjalnie potwierdziła podczas rozmowy z francuskim premierem Gabrielem Attalem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Polansky, przedsiębiorca i absolwent Harvardu, spędził z Gagą czas w 2020 roku w jej domu w Malibu. Jak wspominała wokalistka w rozmowie z The Hollywood Reporter: "Moje psy i mężczyzna, którego kocham, są całym moim życiem."

Inspiracja do muzyki i współpraca artystyczna

Narzeczony wokalistki nie tylko pojawił się w jej życiu prywatnym, ale też zawodowym. Polansky współpracował z Gagą przy jej albumie MAYHEM z 2025 roku, pełniąc funkcję współproducenta i współautora kilku utworów. W wywiadzie dla Apple Music Gaga wyjaśniła, że piosenka "Blade of Grass" powstała dzięki jego inspiracji:

"Jako autorka tekstów potrzebujesz życia, które inspiruje twoje pisanie. Jeśli wszystko jest promocją, będę pisać o promocji, a nie o tym wyjątkowym momencie, kiedy Michael zapytał mnie, jak chciałabym, żeby mi się oświadczył," mówiła. "Byliśmy w naszym ogrodzie i powiedziałam: 'Po prostu weź źdźbło trawy i owiń je wokół mojego palca.' Potem napisałam 'Blade of Grass', bo pamiętałam jego twarz, trawę w ogrodzie i myślałam, że powinien użyć tej naprawdę długiej trawy w środku ogrodu."

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL