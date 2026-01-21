Lady Gaga przekazała Polakom 100 tys. dolarów. Miała jeden cel

Lady Gaga od lat mówi otwarcie o zdrowiu psychicznym, własnych doświadczeniach i potrzebie normalizowania rozmów o kryzysach. W 2012 roku razem z mamą powołała do życia Born This Way Foundation, organizację, której celem jest wspieranie młodych ludzi, promowanie empatii, akceptacji i budowanie bezpiecznych przestrzeni, wolnych od przemocy i wykluczenia. Fundacja skupia się na młodzieży niezależnie od tożsamości, koloru skóry, pochodzenia czy wyznania. Jej działania obejmują zarówno wsparcie psychologiczne, jak i programy wzmacniające poczucie sprawczości oraz wspólnoty.

W ramach programu Kindness in Community Fund Born This Way Foundation rozdysponowała 5 milionów dolarów pomiędzy 55 organizacji z 11 krajów świata. Selekcja nie była prosta. Do programu napłynęło ponad 4 tysiące nominacji z 80 państw. Wsparcie trafiło m.in. do organizacji działających w Brazylii, Kanadzie, Czechach, Hongkongu, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA oraz w Polsce.

GrowSPACE i Warsaw House w gronie beneficjentów

Polskę reprezentują Fundacja GrowSPACE oraz Fundacja Warsaw House. Obie od lat pracują z młodzieżą narażoną na wykluczenie społeczne i kryzysy psychiczne.

GrowSPACE działa od 2020 roku, koncentrując się na dzieciach i młodzieży, w szczególności osobach LGBTQ+, młodych doświadczających przemocy, cyberprzemocy i samotności. Zdrowie psychiczne jest jednym z filarów ich działalności.

Fundacja Warsaw House skupia się na ochronie młodzieży LGBTQ+ przed bezdomnością oraz wykluczeniem ekonomicznym i społecznym. Organizacja zapewnia wsparcie psychologiczne, pomoc socjalną i narzędzia umożliwiające młodym osobom samodzielne życie, jednocześnie działając na rzecz przestrzegania praw człowieka.

100 tysięcy dolarów na konkretne działania

Jak ustalił "Fakt", Fundacja GrowSPACE otrzymała z Born This Way Foundation 100 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje około 360 tysięcy złotych. Środki pozwolą na realizację nowych projektów przez kolejne dwa lata.

Dominik Kuc z zarządu GrowSPACE nie ukrywa, że to dla organizacji ważny moment.

"To dla nas ogromne wyróżnienie jako organizacji młodych ludzi i odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Chcemy pokazać, że nie trzeba wstydzić się wizyty u psychologa" - podkreśla w komunikacie dla "Faktu".

Wsparcie rówieśnicze i szkoły w centrum uwagi

Fundacja zapowiada, że beneficjentami programów będą osoby w wieku od 14 do 21 lat. Szczególny nacisk ma zostać położony na działania w szkołach oraz na metody peer-to-peer i peer-support, czyli wsparcie rówieśnicze.

"Dzięki temu wsparciu przez kolejne dwa lata będziemy realizować projekty na rzecz zdrowia psychicznego, równości i akceptacji w polskich szkołach. Pokażemy, że każda młoda osoba zasługuje na wsparcie w kryzysie, że pierwsza pomoc emocjonalna ma sens i że nie trzeba wstydzić się wizyty u psychologa" - tłumaczy Kuc.

Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, rola specjalistów pozostaje kluczowa, ale młodzi ludzie również mogą być realnym wsparciem dla swoich rówieśników.

Grant w momencie kryzysu finansowania

GrowSPACE współpracowała z USAID w latach 2023-2025, jednak bez dodatkowych środków dalszy rozwój projektów był zagrożony. Grant z Born This Way Foundation pozwala nie tylko kontynuować działania, ale także je rozwinąć.

Lady Gaga od lat powtarza, że hasło "Be Kind" nie jest pustym sloganem. Dla polskich organizacji i tysięcy młodych ludzi grant z jej fundacji oznacza coś więcej niż finansowe wsparcie. To sygnał, że ich problemy są widziane, a pomoc może przyjść także z miejsc, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo odległe.

