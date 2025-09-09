Kwiat Jabłoni i "Przesilenie". Tak żegnają się z fanami

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Zespół Kwiat Jabłoni zapowiedział, że przygotowuje się do dłuższej przerwy - rodzeństwo Sienkiewiczów planuje bowiem przez pewien czas poświęcić się solowym projektom. Najpierw jednak Kasia i Jacek zagrają trzy pożegnalne koncerty w towarzystwie orkiestry symfonicznej, które będą jednocześnie rejestracją płyty live.

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie robią sobie przerwę od wspólnych działań pod szyldem Kwiat Jabłoni
Kasia i Jacek Sienkiewiczowie robią sobie przerwę od wspólnych działań pod szyldem Kwiat Jabłoni AKPAAKPA

Pożegnalne występy Kwiatu Jabłoni - pod hasłem "Przesilenie" - odbędą się 18 i 19 października w Sali Widowiskowej Zespołu "Mazowsze" w Otrębusach. Pierwszego dnia zespół zagra jeden koncert, a następnego - dwa. Sprzedaż biletów ruszy 10 września.

"Spełnia się nasze marzenie, które jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe" - mówią liderzy grupy o tym przedsięwzięciu.

Zobacz również:

Zespół .WAVS zaprasza na HEAVY POP FEST
Koncerty

HEAVY POP FEST 2025 już niedługo! Co przygotowali na pierwszą edycję?

Oliwia Kopcik
Oliwia Kopcik

Kwiat Jabłoni robi sobie przerwę. "Weźmiemy głębszy oddech"

"Cały czas i na zawsze jesteśmy zespołem. Nie rozpadamy się, ale za chwilę zrobimy sobie przerwę i weźmiemy głębszy oddech. Nie wiemy, jak długo ta przerwa potrwa, planujemy oddać się naszym osobistym projektom, ale na pewno będziemy szukać w tym czasie również inspiracji do tworzenia nowych utworów Kwiatu Jabłoni. Fanów możemy więc zapewnić, że nie mówimy 'żegnajcie', a tylko: 'do zobaczenia'!" - uspokaja fanów Kasia Sienkiewicz, która stoi na czele grupy razem z bratem Jackiem Sienkiewiczem.

W marcu folk-popowy zespół rozpoczął trasę halową "Turnus Tour". Natomiast później przyszła pora na "Letnie Turnusy" - koncerty w amfiteatrach.

Kasia i Jacek Sienkiewicz: Baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca

Grupa działa od 2018 r. (wcześniej rodzeństwo działało pod szyldem Hollow Quartet), w warstwie muzycznej łączące akustyczne instrumenty z elektroniką. Na samym początku liderzy nie chcieli przyznać, że ich ojcem jest Kuba Sienkiewicz, frontman grupy Elektryczne Gitary. "Baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca" - tłumaczył Jacek Sienkiewicz.

Pierwszy album "Niemożliwe" wydali w 2019 roku. Na płycie znalazły się takie przeboje jak "Dziś późno pójdę spać", "Wzięli zamknęli mi klub" czy "Dzień dobry", hitem stał się również tytułowy utwór. Szybko zostali okrzyknięci jednym z muzycznych objawień 2019 r.

Dwa lata później zaprezentowali kolejną płytę "Mogło być nic". Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte zarówno przez fanów, jak i dziennikarzy muzycznych. Album zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i w niecały miesiąc od premiery uzyskał status złotej płyty (obecnie cieszy się statusem platyny za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy).

Dorobek formacji zamyka wydana w październiku 2023 r. płyta "Pokaz slajdów" z singlami "Byłominęło", "Od nowa" (Bursztynowy Słowik na festiwalu Top of the Top w Sopocie) i "Dom". W 2024 r. zespół wypuścił single "Poproszę więcej siebie" i "Burza".

"The Voice of Poland": Co uzgodnili między sobą Michał Szpak i Margaret?TVP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze