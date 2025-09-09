Pożegnalne występy Kwiatu Jabłoni - pod hasłem "Przesilenie" - odbędą się 18 i 19 października w Sali Widowiskowej Zespołu "Mazowsze" w Otrębusach. Pierwszego dnia zespół zagra jeden koncert, a następnego - dwa. Sprzedaż biletów ruszy 10 września.

"Spełnia się nasze marzenie, które jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe" - mówią liderzy grupy o tym przedsięwzięciu.

Kwiat Jabłoni robi sobie przerwę. "Weźmiemy głębszy oddech"

"Cały czas i na zawsze jesteśmy zespołem. Nie rozpadamy się, ale za chwilę zrobimy sobie przerwę i weźmiemy głębszy oddech. Nie wiemy, jak długo ta przerwa potrwa, planujemy oddać się naszym osobistym projektom, ale na pewno będziemy szukać w tym czasie również inspiracji do tworzenia nowych utworów Kwiatu Jabłoni. Fanów możemy więc zapewnić, że nie mówimy 'żegnajcie', a tylko: 'do zobaczenia'!" - uspokaja fanów Kasia Sienkiewicz, która stoi na czele grupy razem z bratem Jackiem Sienkiewiczem.

W marcu folk-popowy zespół rozpoczął trasę halową "Turnus Tour". Natomiast później przyszła pora na "Letnie Turnusy" - koncerty w amfiteatrach.

Kasia i Jacek Sienkiewicz: Baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca

Grupa działa od 2018 r. (wcześniej rodzeństwo działało pod szyldem Hollow Quartet), w warstwie muzycznej łączące akustyczne instrumenty z elektroniką. Na samym początku liderzy nie chcieli przyznać, że ich ojcem jest Kuba Sienkiewicz, frontman grupy Elektryczne Gitary. "Baliśmy się, że będziemy całe życie dziećmi ojca" - tłumaczył Jacek Sienkiewicz.

Pierwszy album "Niemożliwe" wydali w 2019 roku. Na płycie znalazły się takie przeboje jak "Dziś późno pójdę spać", "Wzięli zamknęli mi klub" czy "Dzień dobry", hitem stał się również tytułowy utwór. Szybko zostali okrzyknięci jednym z muzycznych objawień 2019 r.

Dwa lata później zaprezentowali kolejną płytę "Mogło być nic". Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte zarówno przez fanów, jak i dziennikarzy muzycznych. Album zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i w niecały miesiąc od premiery uzyskał status złotej płyty (obecnie cieszy się statusem platyny za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy).

Dorobek formacji zamyka wydana w październiku 2023 r. płyta "Pokaz slajdów" z singlami "Byłominęło", "Od nowa" (Bursztynowy Słowik na festiwalu Top of the Top w Sopocie) i "Dom". W 2024 r. zespół wypuścił single "Poproszę więcej siebie" i "Burza".

