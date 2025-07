Kultowy zespół z lat 90. powrócił na scenę. Niespodzianka na koncercie Beyonce

Podczas ostatniego koncertu trasy "Cowboy Carter" w Las Vegas Beyoncé zaserwowała fanom niespodziankę, o której marzyli od lat. Na scenie do królowej popu dołączyły Michelle Williams i Kelly Rowland , tworząc ponownie kultowy skład Destiny's Child . Ich wspólny występ był emocjonalnym powrotem do przeszłości i przypomnieniem, dlaczego kiedyś rządziły sceną jako najpopularniejszy żeński zespół świata.

To był moment, który przyniósł salwie aplauzu i niepohamowane wzruszenie - około 40. utworu w trakcie finałowego koncertu Beyoncé, trio zaskoczyło publiczność, pojawiając się na scenie bez wcześniejszej zapowiedzi. Rozpoczęły od energetycznego "Lose My Breath" z 2004 roku, następnie wspólnie wykonały "Energy" z albumu "Renaissance". Szczególnie entuzjastycznie przyjęto fragment utworu z viralowym wyzwaniem "mute challenge" kiedy widownia i wszyscy na scenie zamierają bezgłośnie podczas utworu. Kulminacją była eksplozja radości przy legendarnym "Bootylicious".

Kelly Rowland świetnie bawiła się w trakcie "mute challenge", przykładając palec do ust i bezgłośnie wypowiadając: "Zamknij się" - co publiczność przyjęła z uśmiechem i owacjami.

Choć nie było to zupełnym zaskoczeniem - fani już wcześniej spekulowali o możliwym powrocie - to trzeba było cierpliwości. Powrót Destiny's Child nastąpił dopiero podczas 32. i ostatniego koncertu stadionowej trasy "Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Tour", która rozpoczęła się w kwietniu.