Kulisy życia Edyty Górniak wychodzą na jaw. Już wkrótce premiera głośnego dokumentu

Nowa produkcja SkyShowtime nie ograniczy się do sukcesów i wielkich koncertów. Kluczowym elementem narracji ma być zestawienie dwóch światów, w których od lat funkcjonuje Edyta Górniak. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie platformy, dokument "pozwala zanurzyć się w świecie wybitnej wokalistki, na który składa się zarówno spektakularna kariera, jak i codzienność kobiety i matki. Opowieść odsłania nieoczywiste kontrasty między tymi dwoma światami, pozwalając lepiej poznać fascynującą osobowość dziewczyny, która ze skromnego podwórka w Ziębicach dotarła na światowe sceny".

Twórcy zapowiadają również wątki dotyczące siły, wybaczania i poszukiwania spokoju po latach intensywnego życia w show-biznesie. Widzowie mają zobaczyć artystkę w momentach, które dotąd pozostawały poza zasięgiem obiektywów.

Film, który Edyta rozważała od lat

Choć sama Górniak nie komentuje obecnie powstania dokumentu, kilka lat temu otwarcie mówiła o myśli stworzenia filmu inspirowanego jej życiem. W rozmowie z "Faktem" przyznała:

"Przepłynęło przez moją głowę parę razy, że mógłby powstać o mnie film. Bardzo cenię polskie kino i czasami, jak oglądam polskie filmy, myślę sobie: 'O, ten mężczyzna mógłby zagrać tę osobę, ta dziewczyna tę…'. Zaczęłam nawet pisać scenariusz, ale to jest taka robota, że musiałabym chyba zrobić rok przerwy od wszystkiego i skupić się tylko na tym".

Tym razem historię artystki wzięli w swoje ręce dokumentaliści, a efekt ich pracy ma być jednym z najmocniejszych tytułów platformy w nadchodzącym sezonie.

Premiera już 5 marca. Rodzina nie kryje dumy

SkyShowtime oficjalnie potwierdziło, że dwuczęściowy dokument zadebiutuje 5 marca 2026 roku. Wraz z ogłoszeniem daty zaprezentowano również plakat promujący produkcję, który szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych.

Radości nie krył także syn artystki, Allan Enso, który udostępnił grafikę na swoim profilu na Instagramie. Dla fanów wokalistki to wyraźny sygnał, że projekt ma dla rodziny szczególne znaczenie i jest czymś więcej niż kolejną telewizyjną biografią.

Wszystko wskazuje na to, że film o Edycie Górniak stanie się jednym z najgłośniejszych wydarzeń muzyczno-telewizyjnych 2026 roku, a widzowie po raz pierwszy zobaczą ikonę polskiej sceny w tak szczerej i pozbawionej filtrów odsłonie.

"The Voice Senior": Ta dyskusja rozpaliła trenerów do czerwoności. "Nie darujemy ci" TVP