Beyoncé latami nazywana była ikoną popu oraz R&B. Swoimi przebojami takimi jak "Crazy in Love", "Break My Soul", "Halo", a także legendarnym albumem "Lemonade", zapisała się na kartach historii światowej sceny. Dopiero po wydaniu krążka "Cowboy Carter" w marcu 2024 r. i wkroczeniu w zupełnie nową erę twórczą, słuchacze oraz krytycy zaczęli postrzegać ją jako gwiazdę country. Amerykańska piosenkarka po raz kolejny udowodniła wówczas, że łamanie schematów i eksperymenty muzyczne to jej specjalność.

"Cowboy Carter" został Albumem Roku na gali Grammy 2025, a także został wyróżniony jako Najlepszy Album Country. Krążek przyczynił się do ogromnego sukcesu komercyjnego Beyoncé. Trafił na pierwsze miejsce listy Billboard 200, dzięki czemu piosenkarka stała się pierwszą artystką, której kolejno dziewięć albumów studyjnych osiągnęło szczyt prestiżowego notowania. Singiel "Texas Hold 'Em" z kolei zadebiutował na szczycie listy Billboard Hot Country Songs, czyniąc amerykańską gwiazdę pierwszą czarnoskórą kobietą, której utwór znalazł się na pierwszym miejscu tego notowania.

Podczas, gdy wokalistka świętowała sukces płyty, jej zwycięstwo na gali Grammy spotkało się z ogromną krytyką ze strony słuchaczy muzyki country, a także niektórych krytyków. Album Beyoncé przez wielu został nazwany wtedy "słabym", a jej osiągnięcia - zdaniem przeciwników - miały być "ustawione".

Beyoncé zarobiła krocie na trasie koncertowej, promującej album "Cowboy Carter"

Kolejne kroki w karierze Beyoncé jedynie potwierdziły ogromną moc płyty "Cowboy Carter" oraz nowego pomysłu gwiazdy na siebie. Artystka ruszyła bowiem w międzynarodową trasę koncertową, aby promować wydawnictwo, podczas której odwiedziła największe miasta świata, w tym Warszawę. Od kwietnia do lipca 2025 r. nieustannie koncertowała, dzięki czemu zarobiła aż 400 mln dolarów na sprzedaży biletów. Dodatkowe 50 mln dolarów przyniosła piosenkarce wówczas sprzedaż merchu i gadżetów sygnowanych jej imieniem.

Magazyn "Forbes" potwierdził, że całkowity dochód Beyoncé w samym 2025 r. wynosił zatrważające 148 mln dolarów (przed opodatkowaniem). Wpłynęły na to jednak nie tylko osiągnięcia muzyczne, lecz także inna działalność artystki. Od lat wokalistka rozwija bowiem własne marki, zajmując się m.in. kosmetykami do włosów Cécred czy linią odzieżową Ivy Park. Ogromną rolę w finansach laureatki Grammy odgrywa także firma Parkwood Entertainment, założona w 2008 r., zajmująca się wydawaniem muzyki - zarówno nagrań samej Beyoncé, jak i innych twórców.

"Chciałam iść śladami Madonny, być kobietą z charakterem, stworzyć własne imperium i pokazać innym kobietom, że gdy osiągniesz taki etap kariery, nie musisz podpisywać kontraktów z kimś innym, dzielić się pieniędzmi i sukcesami - możesz zrobić to sama" - podkreśla Beyoncé, wyjaśniając fenomen swojej marki osobistej.

Kto jeszcze znalazł się wśród najbogatszych gwiazd muzyki country?

W rankingu najbogatszych muzyków country znalazły się też oczywiście kultowe nazwiska, takie jak Dolly Parton. Wokalistka zajęła drugie miejsce wśród artystów z największym dorobkiem, a jej przychód na 2025 r. szacuje się na 450 mln dolarów. Następni w kolejce są Garth Brooks i Shania Twain, których dochody miały wynieść po 400 mln dolarów.

