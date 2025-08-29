Krzysztof Zalewski udostępnił nietypowe nagranie. "Bardzo potrzebowałam usłyszeć to przesłanie"

Krzysztof Zalewski należy dziś do czołówki polskich muzyków, jednak jego dzieciństwo nie było łatwe. Wychowywany przez samotną matkę, od niej odziedziczył talent muzyczny i to ona zapisała go do szkoły muzycznej. Tragiczne wydarzenia wkroczyły w jego życie, gdy kobieta zachorowała na guz mózgu.

"Na początku, gdy miałem 13 lat i mama zachorowała, to wiązało się to u mnie z dużymi emocjami. Często wtedy płakałem. Ale potem przestałem. Musiałem schować to gdzieś w sobie i obudować się grubą warstwą pancerza. Inaczej bym zwariował. Te łzy przyszły dużo, dużo później" - wspomina artysta w rozmowie z Plejadą.

Spotkanie z ojcem w obliczu tragedii

To w tym trudnym czasie Zalewski poznał swojego ojca, aktora Stanisława Brejdyganta, znanego z takich produkcji jak Kler, Wilczyca, Komedia małżeńska, Klan czy Siedlisko. Równocześnie rozwijał karierę teatralną, występując i reżyserując w teatrach we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie.

"Zauważyłem, że to po nim odziedziczyłem talent do zapamiętywania tekstów. Wystarczy, że przeczytam piosenkę i mogę wyjść na scenę i śpiewać" - przyznał Zalewski w rozmowie z magazynem Glamour, podkreślając, że dzisiaj łączy go z ojcem bliska więź.

Nagranie, które poruszyło fanów

W mediach społecznościowych artysta opublikował nagranie, na którym Stanisław Brejdygant recytuje fragment wiersza Przesłanie Pana Cogito Zbigniewa Herberta. W opisie Zalewski napisał:

"Wesołego Piątku! Tata wpadł do mojego studia po spektaklu, późnym wieczorem i wyciągnął z głowy taki wiersz. Przesłanie Pana Cogito zawsze aktualne. Szczególnie w burzliwych czasach. Bądźmy odważni! Ściskam Was z całej siły! I Stanisław Brejdygant a.k.a Tata - też Was ściska".

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze od fanów i znanych osób. Natalia Niemen napisała: "Krzysiek… nawet nie wiesz, jak bardzo potrzebowałam usłyszeć to przesłanie właśnie dziś… To jak podmuch życia w martwe nozdrza o poranku". Z kolei Borys Szyc dodał: "Słowa mają wielką moc. Zwłaszcza w takim wykonaniu, ciary. Ukłony dla taty".

