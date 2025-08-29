Krzysztof Zalewski udostępnił nietypowe nagranie. "Bardzo potrzebowałam usłyszeć to przesłanie"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Rzadko pokazywana relacja rodzinna Krzysztofa Zalewskiego wreszcie ujrzała światło dzienne. Artysta podzielił się w sieci nagraniem, na którym jego ojciec, Stanisław Brejdygant, recytuje wiersz Zbigniewa Herberta, wzbudzając emocje wśród fanów i gwiazd.

Krzysztof Zalewski pokazał swojego ojca na Instagramie
Krzysztof Zalewski pokazał swojego ojca na InstagramieAdam BurakowskiEast News

Krzysztof Zalewski należy dziś do czołówki polskich muzyków, jednak jego dzieciństwo nie było łatwe. Wychowywany przez samotną matkę, od niej odziedziczył talent muzyczny i to ona zapisała go do szkoły muzycznej. Tragiczne wydarzenia wkroczyły w jego życie, gdy kobieta zachorowała na guz mózgu.

"Na początku, gdy miałem 13 lat i mama zachorowała, to wiązało się to u mnie z dużymi emocjami. Często wtedy płakałem. Ale potem przestałem. Musiałem schować to gdzieś w sobie i obudować się grubą warstwą pancerza. Inaczej bym zwariował. Te łzy przyszły dużo, dużo później" - wspomina artysta w rozmowie z Plejadą.

Zobacz również:

Anna Wyszkoni będzie jedną z gwiazd finału "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu
Pop

"Lato z Radiem i Telewizją Polską": Finał w Grudziądzu z gwiazdami. Kto wystąpi?

Michał Boroń
Michał Boroń

Spotkanie z ojcem w obliczu tragedii

To w tym trudnym czasie Zalewski poznał swojego ojca, aktora Stanisława Brejdyganta, znanego z takich produkcji jak Kler, Wilczyca, Komedia małżeńska, Klan czy Siedlisko. Równocześnie rozwijał karierę teatralną, występując i reżyserując w teatrach we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie.

"Zauważyłem, że to po nim odziedziczyłem talent do zapamiętywania tekstów. Wystarczy, że przeczytam piosenkę i mogę wyjść na scenę i śpiewać" - przyznał Zalewski w rozmowie z magazynem Glamour, podkreślając, że dzisiaj łączy go z ojcem bliska więź.

Młody mężczyzna trzymający mikrofon na scenie, ubrany w czarną kurtkę i beżowy podkoszulek, z widocznym łańcuszkiem na szyi; w prawym górnym rogu prostokątne wstawienie z wizerunkiem starszego mężczyzny z siwą brodą i włosami, ubranym w jasną marynarkę.
Zalewski pokazał ojca na InstagramieBurakowski/InstagramEast News

Nagranie, które poruszyło fanów

W mediach społecznościowych artysta opublikował nagranie, na którym Stanisław Brejdygant recytuje fragment wiersza Przesłanie Pana Cogito Zbigniewa Herberta. W opisie Zalewski napisał:

"Wesołego Piątku! Tata wpadł do mojego studia po spektaklu, późnym wieczorem i wyciągnął z głowy taki wiersz. Przesłanie Pana Cogito zawsze aktualne. Szczególnie w burzliwych czasach. Bądźmy odważni! Ściskam Was z całej siły! I Stanisław Brejdygant a.k.a Tata - też Was ściska".

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze od fanów i znanych osób. Natalia Niemen napisała: "Krzysiek… nawet nie wiesz, jak bardzo potrzebowałam usłyszeć to przesłanie właśnie dziś… To jak podmuch życia w martwe nozdrza o poranku". Z kolei Borys Szyc dodał: "Słowa mają wielką moc. Zwłaszcza w takim wykonaniu, ciary. Ukłony dla taty".

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD]interiaINTERIA.PL

Najnowsze