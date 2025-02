Kozidrak przerwała milczenie ws. Steczkowskiej. Wymowny komentarz

Beata Kozidrak pod koniec stycznia 2025 roku poinformowała, że zmaga się z chorobą i najbliższy czas planuje poświęcić temu, aby wrócić do pełni sił. Artystka odwołała wszelkie aktywności zawodowe, zapowiadając, że jeszcze minie trochę czasu, zanim ponownie stanie na scenie. Liderka Bajmu mimo tego trzyma rękę na pulsie i śledzi to, co dzieje się w polskiej branży muzycznej.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem nowego roku do sieci trafiły informacje o stanie zdrowia Beaty Kozidrak. Wokalistka poinformowała, że jej priorytetem jest powrót do sił. Choć nie wyjawiła, z jaką choroba się zmaga, podziękowała fanom za wsparcie.

"Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani [...] I będę walczyć dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie" - informowała liderka Bajmu.