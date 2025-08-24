Koncert "Lato z Radiem i TVP" podzielił internautów. Padają skrajne opinie

W sobotni wieczór w Tarnowie odbył się kolejny przystanek muzycznej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską", transmitowanej na żywo na antenie TVP2. Wydarzenie poprowadzili: Krystyna Sokołowska, Robert Stockinger, Mateusz Jędraś oraz Roman Czejarek. Na scenie pojawiła się plejada polskich gwiazd: Viki Gabor, IRA, Piotr Cugowski, Kombii, Zakopower, Wilki, Video, a także Papa D.

Widzowie wydali werdykt - pochwały i zgrzyty

Po koncercie w sieci nie zabrakło komentarzy. Zespół Video zebrał wiele pozytywnych opinii, takich jak: "Super", "Najlepszy", "Jak zawsze, zespół Video nie zawiódł".

Równie ciepło przyjęto występ Viki Gabor z eurowizyjnym hitem "Superhero". Internauci chwalili zarówno wykonanie, jak i oprawę: "Super", "Genialna stylizacja i świetnie posłuchać", "Świetne show". Nie brakowało jednak głosów krytycznych - dla części widzów występ wokalistki okazał się "Dramatem" czy wręcz "Tragedią".

Podobnie mieszane emocje wzbudził koncert Papa D. Obok entuzjastycznych komentarzy: "Kocham Papa D", "Największa fanka Papa D", pojawiły się też skrajnie odmienne opinie: "Cały koncert był tak nudny, że dobrze, iż nie straciłem wieczoru, by tam stać".

Dotychczasowe opinie o trasie "Lato z Radiem i TVP 2025"

Dotychczasowe koncerty w ramach tegorocznej trasy mają tendencję do budzenia skrajnych emocji wśród widzów. W Elblągu internauci szczególnie chwalili występy Małgorzaty Ostrowskiej i Roksany Węgiel. W komentarzach pojawiały się pełne entuzjazmu opinie: "Uwielbiam ten wokal", "Genialny występ!", "Byłaś boska!".

Nie zabrakło jednak głosów krytyki, które dotyczyły zarówno formy wokalnej, jak i kwestii technicznych: "Nagłośnienie do bani", "Zero śpiewu na żywo, żenada", "Fałszuje, aż miło". Uwagi te dotyczyły m.in. zespołów Modelki oraz Wilki.

Podobne emocje towarzyszyły wcześniejszym koncertom, m.in. w Poddębicach. Szczególne uznanie zyskał tam Dawid Kwiatkowski, którego występ spotkał się z entuzjastycznym odbiorem publiczności. Widzowie podkreślali nie tylko jego talent, lecz także osobowość: "Super ułożony chłopak... W tych czasach szukać ze świecą", "Jesteś niesamowity, utalentowany...", "Jesteś charyzmatyczny - pięknie się ciebie słucha".

